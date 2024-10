Histoire des World Series : vainqueurs du championnat MLB, statistiques clés

Les premières World Series ont eu lieu en 1903. Le premier MVP des World Series a été décerné en 1955. Depuis lors, seuls quatre joueurs ont remporté le prix à plusieurs reprises : Sandy Koufax (1963 et 1965), Bob Gibson (1964 et 1967), Reggie Jackson (1973 et 1977) et Corey Seager (2020 et 2023). Jackson et Seager l’ont fait avec deux franchises différentes.

En 2024, les Yankees de New York ont ​​battu les Guardians de Cleveland dans l’ALCS pour atteindre leur 41e participation aux World Series, tandis que les Dodgers de Los Angeles ont battu les Mets de New York dans le NLCS pour atteindre leur 13e participation aux World Series.

Voici un aperçu des faits et statistiques les plus notables de l’histoire des World Series :

Franchise avec le plus de titres des World Series

Yankees de New York, 27 ans

Franchise avec le plus d’apparitions aux World Series

Yankees de New York, 41 ans

Franchise avec le plus de jeux des World Series

Yankees de New York, 225

Franchise avec le plus de matchs des World Series gagnés

Yankees de New York, 134

Joueur avec le plus de matchs en carrière dans les World Series

Yogi Berra, 75 ans

Joueur avec le plus grand nombre d’apparitions en carrière dans les World Series

Yogi Berra, 295

Joueur avec le plus grand nombre de présences au bâton en carrière dans les World Series

Yogi Berra, 259

Joueur avec la moyenne au bâton la plus élevée en carrière dans la Série mondiale

Phil Garner, .500

Joueur avec la moyenne au bâton la plus élevée dans une seule Série mondiale

Billy Hatcher, .750 en 1990

Joueur avec le pourcentage de base le plus élevé en carrière dans les World Series

Obligations Barry, .700

Joueur avec le pourcentage de base le plus élevé dans une seule Série mondiale

Billy Hatcher, .800 en 1990

Joueur avec le pourcentage de frappes le plus élevé en carrière dans les World Series (minimum 5 matchs)

Obligations Barry, 1.294

Joueur avec le pourcentage de coups le plus élevé dans une seule Série mondiale

Lou Gehrig, 1.727 en 1928

Joueur avec le plus haut OPS en carrière dans les World Series (minimum 5 matchs)

Barry Bonds, 1.994

Joueur avec le plus haut OPS dans une seule World Series

Lou Gehrig, 2.433 en 1928

Joueur avec le plus de succès en carrière dans les World Series

Yogi Berra, 71 ans

Joueur avec le plus de succès dans une seule Série mondiale

Marty Barrett (1986), Lou Brock (1968) et Bobby Richardson (1964) sont à égalité avec 13

Joueur avec le plus grand nombre de simples en carrière dans les World Series

Yogi Berra, 49 ans

Joueur avec le plus de simples dans une seule Série mondiale

Sam Rice, 12 ans en 1925

Joueur avec le plus de doubles en carrière dans les World Series

Yogi Berra et Frankie Frisch à égalité avec 10 chacun

Joueur avec le plus de doubles dans une seule Série mondiale

Pete Fox, six ans en 1934

Joueur avec le plus de triples en carrière dans les World Series

Tris Speaker, Tommy Leach et Billy Johnson à égalité avec quatre chacun

Joueur avec le plus de triples dans une seule Série mondiale

Tommy Leach, quatre en 1903

Joueur avec le plus de circuits en carrière dans les World Series

Manteau Mickey, 18 ans

Joueur avec le plus de circuits dans une seule Série mondiale

George Springer (2017), Chase Utley (2009) et Reggie Jackson (1977) à égalité avec cinq chacun

Joueur avec le plus grand nombre de points produits en carrière dans les World Series

Manteau Mickey, 40 ans

Joueur avec le plus de points produits dans une seule Série mondiale

Bobby Richardson, 12 ans en 1960

Joueur avec le plus de courses en carrière dans les World Series

Manteau Mickey, 42 ans

Joueur avec le plus de points marqués dans une seule Série mondiale

Paul Molitor (1993) et Reggie Jackson (1977) à égalité avec 10

Joueur avec le plus de buts sur balles en carrière dans les World Series

Manteau Mickey, 43 ans

Joueur avec le plus de buts sur balles dans une seule Série mondiale

Barry Bonds, 13 ans en 2002

Joueur avec le plus grand nombre de bases volées en carrière dans les World Series

Eddie Collins et Lou Brock sont à égalité avec 14 chacun

Joueur avec le plus de bases volées dans une seule Série mondiale

Lou Brock, sept en 1967 et 1968

Joueur avec le plus grand nombre de bases totales en carrière dans la Série mondiale

Manteau Mickey, 123

Joueur avec le plus grand nombre de buts dans une seule Série mondiale

George Springer, 29 ans en 2017

Joueur avec le plus de retraits au bâton en carrière dans les World Series

Manteau Mickey, 54 ans

Joueur avec le plus de retraits au bâton dans une seule Série mondiale

Cody Bellinger, 17 ans en 2017

Lanceur avec le plus de matchs en carrière dans les World Series

Mariano Rivera, 24 ans

Lanceur avec le plus de matchs joués dans une seule Série mondiale

Darold Knowles (1973) et Brandon Morrow (2017) sont à égalité avec sept chacun

Lanceur avec le plus grand nombre de départs en carrière dans les World Series

Whitey Ford, 22 ans

Lanceur avec le plus grand nombre de matchs complets en carrière dans les World Series

Christy Mathewson, 10 ans

Lanceur avec le plus de victoires en carrière dans les World Series

Ford blanc, 10 ans

Lanceur avec le plus grand nombre d’arrêts en carrière dans les World Series

Mariano Rivera, 11 ans

Lanceur avec le plus d’arrêts dans une seule Série mondiale

John Wetteland, quatre en 1996

Lanceur avec la plus basse ERA en carrière dans les World Series (minimum 20 IP)

Madison Bumgarner, 0,25

Lanceur avec le plus de retraits au bâton en carrière dans les World Series

Whitey Ford, 94 ans

Lanceur avec le plus de retraits en carrière dans une seule Série mondiale

Bob Gibson, 35 ans en 1968

Manager avec le plus de titres des World Series

Joe McCarthy et Casey Stengel sont à égalité avec sept chacun

Gagnants des séries mondiales

2023 – Rangers du Texas

2022 – Astros de Houston

2021 – Braves d’Atlanta

2020 – Dodgers de Los Angeles

2019 – Nationaux de Washington

2018 – Red Sox de Boston

2017 – Astros de Houston

2016 – Cubs de Chicago

2015 – Royals de Kansas City

2014 – Géants de San Francisco

2013 – Red Sox de Boston

2012 – Géants de San Francisco

2011 – Cardinaux de Saint-Louis

2010 – Géants de San Francisco

2009 – Yankees de New York

2008 – Phillies de Philadelphie

2007 – Red Sox de Boston

2006 – Cardinaux de Saint-Louis

2005 – White Sox de Chicago

2004 – Red Sox de Boston

2003 – Marlins de Floride

2002 – Anges d’Anaheim

2001 – Diamondbacks de l’Arizona

2000 – Yankees de New York

1999 – Yankees de New York

1998 – Yankees de New York

1997 – Marlins de Floride

1996 – Yankees de New York

1995 – Braves d’Atlanta

1993 – Blue Jays de Toronto

1992 – Blue Jays de Toronto

1991 – Jumeaux du Minnesota

1990 – Rouges de Cincinnati

1989 – Athlétisme d’Oakland

1988 – Dodgers de Los Angeles

1987 – Jumeaux du Minnesota

1986 – Mets de New York

1985 – Royals de Kansas City

1984 – Tigres de Détroit

1983 – Orioles de Baltimore

1982 – Cardinaux de Saint-Louis

1981 – Dodgers de Los Angeles

1980 – Phillies de Philadelphie

1979 – Pirates de Pittsburgh

1978 – Yankees de New York

1977 – Yankees de New York

1976 – Rouges de Cincinnati

1975 – Rouges de Cincinnati

1974 – Athlétisme d’Oakland

1973 – Athlétisme d’Oakland

1972 – Athlétisme d’Oakland

1971 – Pirates de Pittsburgh

1970 – Orioles de Baltimore

1969 – Mets de New York

1968 – Tigres de Détroit

1967 – Cardinaux de Saint-Louis

1966 – Orioles de Baltimore

1965 – Dodgers de Los Angeles

1964 – Cardinaux de Saint-Louis

1963 – Dodgers de Los Angeles

1962 – Yankees de New York

1961 – Yankees de New York

1960 – Pirates de Pittsburgh

1959 – Dodgers de Los Angeles

1958 – Yankees de New York

1957 – Braves de Milwaukee

1956 – Yankees de New York

1955 – Dodgers de Brooklyn

1954 – Géants de New York

1953 – Yankees de New York

1952 – Yankees de New York

1951 – Yankees de New York

1950 – Yankees de New York

1949 – Yankees de New York

1948 – Indiens de Cleveland

1947 – Yankees de New York

1946 – Cardinaux de Saint-Louis

[1945-TigresdeDétroit

1944 – Cardinaux de Saint-Louis

1943 – Yankees de New York

1942 – Cardinaux de Saint-Louis

1941 – Yankees de New York

1940 – Rouges de Cincinnati

1939 – Yankees de New York

1938 – Yankees de New York

1937 – Yankees de New York

1936 – Yankees de New York

1935 – Tigres de Détroit

1934 – Cardinaux de Saint-Louis

1933 – Géants de New York

1932 – Yankees de New York

1931 – Cardinaux de Saint-Louis

1930 – Athlétisme de Philadelphie

1929 – Athlétisme de Philadelphie

1928 – Yankees de New York

1927 – Yankees de New York

1926 – Cardinaux de Saint-Louis

1925 – Pirates de Pittsburgh

1924 – Sénateurs de Washington

1923 – Yankees de New York

1922 – Géants de New York

1921 – Géants de New York

1920 – Indiens de Cleveland

1919 – Rouges de Cincinnati

1918 – Red Sox de Boston

1917 – White Sox de Chicago

1916 – Red Sox de Boston

1915 – Red Sox de Boston

1914 – Braves de Boston

1913 – Athlétisme de Philadelphie

1912 – Red Sox de Boston

1911 – Athlétisme de Philadelphie

1910 – Athlétisme de Philadelphie

1909 – Pirates de Pittsburgh

1908 – Cubs de Chicago

1907 – Cubs de Chicago

1906 – Sox de Chicago

1905 – Géants de New York

1904 – Aucune Série mondiale n’est organisée en raison du boycott des Giants de New York

1903 – Américains de Boston

