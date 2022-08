Histoire des tortues ninja mutantes adolescentes (dans une demi-coque)

Il y a un grand épisode de “The Simpsons” dans lequel Roger Myers Jr., un producteur de dessins animés qui dirige l’émission à succès “Itchy & Scratchy”, tente d’introduire un nouveau personnage dans la série pour rajeunir les cotes d’écoute en baisse. toutou, le chien portant des lunettes de soleil et portant une planche de surf imaginé par le studio, est “un chien qui a de l’attitude”, explique l’un des dirigeants du réseau qui a lancé l’idée. « Il est énervé, il est dans votre visage. Vous avez déjà entendu l’expression « occupons-nous » ? Eh bien, c’est un chien qui obtient biz-zay. Constamment et minutieusement.

Poochie est une parodie de nombreux animaux de dessins animés différents qui ont une «attitude» favorable au groupe, de Sonic the Hedgehog à Tony the Tiger. Mais peut-être que les meilleurs exemples de l’archétype sont les Teenage Mutant Ninja Turtles – des reptiles anthropomorphes dotés de super pouvoirs qui vivent dans les égouts sous New York, où ils pratiquent les arts martiaux, mangent de la pizza et lancent des slogans branchés des années 1980 comme “bodacious” et ” cowabunga.

Créés à l’origine en 1983 par les dessinateurs de bandes dessinées Kevin Eastman et Peter Laird, les Teenage Mutant Ninja Turtles ont été imaginés comme une sorte d’envoi postmoderne et semi-ironique des bandes dessinées de super-héros populaires de l’époque, en particulier Marvel’s Daredevil et X-Men. Avec leur attitude punky, mordante et flippante et décontractée, ils étaient l’incarnation d’une certaine marque de cool de la génération X avisée qui a culminé avec l’arrivée des années 90 : sarcastique et streetwise, empruntant des éléments aux tendances dominantes comme la culture surf et hip hop.