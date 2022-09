Histoire des rencontres avec Tristan Tate : avec qui l’entrepreneur est-il sorti ?

TRISTAN TATE est le plus jeune frère d’Andrew Tate et le couple a beaucoup en commun.

Mais les gens se demandent avec qui Tristan Tate est sorti. Voici ce que nous savons:

Tate partage souvent des clichés sur son Instagram de son style de vie somptueux et de ses voyages fréquents Crédit : instagram @talismantate

Avec qui Tristan Tate est-il sorti ?

Tristan Tate est un ancien athlète et entrepreneur de 34 ans de Luton.

Il est apparu dans l’émission de télé-réalité britannique Shipwrecked: The Island en 2011, où il est devenu tristement célèbre pour certaines de ses opinions bien arrêtées.

Tate n’a été publiquement liée de manière romantique qu’à une seule femme : Bianca Dragusanu.

Depuis la fin de leur relation, il serait resté célibataire.

Bianca Dragusanu

Tate est sorti avec la présentatrice de télévision et mannequin roumaine Bianca Dragusanu en 2018.

L’ancien kickboxeur a fait la une des journaux en Roumanie, lorsque la nouvelle a éclaté qu’il sortait avec une personnalité et un modèle de télévision bien connus.

Dragusanu compte plus de 1,2 million d’abonnés sur Instagram et se décrit comme une “présentatrice de télévision, journaliste, entrepreneure et femme d’affaires”.

La présentatrice de télévision roumaine était mariée à un homme du nom de Victor Slav lorsqu’elle a été surprise en train de le tromper avec Tate.

Elle a ensuite quitté son mariage pour être en couple avec Tate.

Pendant qu’ils étaient ensemble, le couple a partagé des photos l’un de l’autre sur leurs comptes Instagram, mais les messages ont depuis été supprimés.

Le couple a rompu leur relation en 2018 après un peu plus d’un an de fréquentation et Tate semble être célibataire depuis.

On ne sait pas pourquoi le couple a cessé de sortir ensemble.

Tristan Tate a-t-il des enfants ?

Tate a mentionné dans des interviews qu’il avait des enfants, mais il a dit qu’il ne voulait pas parler du nombre qu’il avait et de leurs noms.

On ignore actuellement si son frère, Andrew Tate, a des enfants car il est resté silencieux sur le sujet.

En juin 2021, Andrew est apparu sur le podcast Anything Goes with James English, où on lui a demandé s’il avait des enfants.

Il a répondu: “Est-ce que j’ai des enfants? Si j’avais des enfants, je ne le dirais pas sur le podcast.”

Quelle est la valeur nette de Tristan Tate ?

En 2022, la valeur nette de Tristan Tate est estimée entre 90 et 99 millions de livres sterling.

Il a accumulé sa richesse sur plusieurs plateformes, notamment des championnats de kickboxing, des apparitions à la télévision et des commentaires sportifs.

Son frère, Andrew Tate, a également une valeur nette substantielle de plus de 320 millions de livres sterling.