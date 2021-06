Histoire des jeux d’argent en France

La France est le berceau de nombreux jeux de hasard. La roulette classique a été inventée avec le célèbre mathématicien Blaise Pascal. Plus tard, les frères Blanc ont amélioré ce jeu en ajoutant des zéros aux secteurs existants. De nombreux jeux de cartes ont été inventés ou améliorés par les Français au Moyen Âge. Oui, et le mot « casino » est français, car les premiers casinos sont également apparus en France.

Les jeux d’argent ont connu différentes époques en France. Dans certains romans, la capacité à jouer était décrite comme un signe de bonnes manières, de sorte que tout aristocrate était nécessairement un joueur. Vers les années 1840, lorsque les maisons de jeu ont commencé à fermer, les joueurs ont dû chercher à se divertir dans des maisons et des clubs clandestins. Finalement, le commerce des jeux d’argent en France a été supprimé par les autorités locales. Certains résidents ont même dû quitter le pays en raison de poursuites judiciaires.

Au début du 19e siècle, il a été décidé de lever l’interdiction des jeux d’argent. Une nouvelle vague de jeux a donc déferlé sur le pays, mais cette fois, tout était déjà conforme aux lois. Les jeux d’argent n’étaient autorisés que dans les zones de villégiature désignées. Non seulement les machines à sous et les jeux de cartes sont devenus populaires, mais aussi les billets de loterie, les pronostics de courses de chevaux, ainsi que d’autres types de divertissement. L’émergence des jeux d’argent en ligne n’a fait qu’accroître la passion des Français pour les jeux d’argent.

Casinos terrestres

L’histoire de la première salle de spectacle terrestre en France remonte à 1550. L’autorisation d’ouvrir ce casino a été approuvée par le roi François Ier. Aujourd’hui, le régulateur des établissements locaux est le ministère de l’intérieur, et les licences sont délivrées avec une limite de temps. La commission est formée à partir du gouvernement local : gouverneurs, députés, maires et autres. Au cours de l’inspection, la commission émet un verdict négatif ou positif, qui est transmis au ministère de l’intérieur. D’ici 2020, la France comptera plus de 200 casinos terrestres, situés dans les zones de villégiature de la mer Méditerranée et de l’océan Atlantique. Le nombre de machines à sous disponibles dans les établissements a dépassé les 24 000.

Jeux d’argent en ligne

Les premières tentatives de légalisation des casinos en ligne sont apparues en 2005, lorsque la Commission européenne a commencé ses travaux dans le pays. Un an plus tard, elle a envoyé une demande au parlement de l’État pour que les lois sur la légalisation des jeux d’argent soient conformes au cadre européen. Le gouvernement a partiellement approuvé le projet de loi, ce qui a ouvert la voie à de nombreux opérateurs européens.

Enfin, toutes les questions concernant la légalisation des jeux d’argent en ligne en France ont été résolues par la loi n° 2010-476, qui implique l’introduction d’une concurrence saine et une réglementation claire des jeux d’argent. Elle a également contribué à la création de l’autorité officielle de régulation ARJEL. Il existe trois types de licences qui autorisent les jeux d’argent en ligne dans le pays :

Les paris sportifs ;

les paris sur les courses de chevaux ;

le poker et d’autres jeux de cartes.

Les machines à sous n’étaient pas officiellement autorisées car les autorités locales estimaient qu’elles créaient trop de dépendance. Mais cela n’a pas empêché les joueurs de profiter de leur divertissement préféré sur Internet. Désormais, les casinos étrangers, opérant sous le contrôle d’autres régulateurs ( MGA , Curaçao, Gibraltar, etc.) gagnent en popularité. Le poker et d’autres jeux de cartes ne tombaient pas sous le coup de cette interdiction, car le résultat de la partie dépend davantage des compétences des participants, mais pas de l’élément de hasard, comme c’est le cas pour les machines à sous.

Le jeu responsable

Pour éviter que le jeu ne se transforme en dépendance au jeu, de nombreux opérateurs développent des systèmes entiers de restrictions et de travail préventif. Il peut s’agir de l’apport d’une aide professionnelle aux personnes souffrant d’une grave dépendance au jeu ou d’une fonction d’auto-exclusion qui vous permet de geler vos comptes de casino en ligne pendant un certain temps afin que vous ne soyez pas tenté de revenir. En France aussi, il existe des organisations qui se consacrent à la promotion du jeu responsable.

Conclusion

La principale raison de la croissance des jeux d’argent en ligne en France est une réglementation stricte des jeux d’argent adoptée en 2010 qui a ouvert la voie à de nombreux opérateurs européens pour entrer sur le marché français. Et bien que les casinos en ligne n’aient pas été autorisés par les autorités, il est toujours possible de jouer aux machines à sous en France en utilisant les sites étrangers d’un autre régulateur. Cela n’enfreint aucune loi. La variabilité des établissements virtuels vous permet d’aller au-delà d’une seule collection de machines à sous ou de bonus de bienvenue.