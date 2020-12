Jaide Francis avait tout pour plaire – des looks glamour, un petit ami aimant, un beau fils et une nouvelle maison qu’ils espéraient transformer en maison.

Mais ce qui semblait être une vie de rêve était un cauchemar à huis clos impliquant des armes à feu, de la violence, des visites sanglantes dans les hôpitaux, des appels désespérés à la police et enfin d’être frappé alors qu’elle était lourdement enceinte par son petit ami et père de son enfant.

James Comiskey – l’homme dont elle est tombée amoureuse au travail et dont elle a déménagé pour commencer une nouvelle vie – était devenu contrôlant et abusif, la laissant craindre pour sa vie.

« Tout au long de la relation, c’était une montagne russe absolue », a-t-elle déclaré après avoir survécu 12 mois avec son ex-petit ami.

«J’avais l’impression de me noyer mais j’ai tenu bon parce que j’avais l’espoir que les choses iraient mieux.

Ils ne l’ont pas fait – et cela a presque coûté la vie à Mme Francis.

Jaide s’est ouverte à Daily Mail Australia au sujet de leur relation instable, qui a commencé avec passion dans la chaleur d’Emerald, Queensland et l’a emmenée dans le climat plus frais de Cooma dans le sud de la Nouvelle-Galles du Sud où elle s’est terminée par un bain de sang.

Jaide Samara, 23 ans, a été prise dans une relation instable après que son petit ami James Comiskey soit devenu abusif

JEUNE AMOUR

Jaide a rencontré James, tous deux âgés de 23 ans, en janvier 2019 alors qu’il travaillait dans la petite ville de campagne d’Emerald, à l’ouest de Rockhampton.

«Nous sommes devenus inséparables et avons passé chaque seconde que nous pouvions ensemble», a-t-elle déclaré.

Elle a découvert qu’elle était enceinte en mars de cette année-là, mais la joie a été rapidement suivie de choc et de tristesse alors que la relation se transformait en amertume.

«James est devenu très contrôlant et émotionnellement violent», a-t-elle déclaré.

Elle a dit qu’il l’appelait « marchandises endommagées » et qu’il ne pouvait pas attendre qu’elle devienne « grosse et laide » pour que personne d’autre ne la regarde.

Jaide a gardé l’espoir que mettre un bébé au monde changerait James pour le mieux.

« Quand j’étais au point de rupture et prêt à quitter la relation, James devenait alors la personne dont je suis tombée follement amoureuse », a-t-elle déclaré.

James serait soudainement gentil, doux, attentionné, drôle et gentil – l’homme avec qui elle envisageait d’être pour le reste de sa vie.

« Il m’a fait me sentir aimée et à la maison, mais dans deux semaines, ce serait à nouveau à un niveau record », a-t-elle déclaré.

« On m’appellerait les noms les plus horribles et je me sentirais comme si je n’étais rien d’autre que de la saleté sous ses chaussures. »

Jaide a dû supplier James de l’emmener à l’hôpital après qu’elle ait été assommée à leur domicile à Cooma, dans le sud de la Nouvelle-Galles du Sud

Jaide a été victime de violence physique, verbale et émotionnelle de la part de James tout au long de leur relation de 22 mois

GAUCHE ISOLÉ

Malheureux de travailler comme sonneur à Emerald, James a pris un nouvel emploi en tant que stockman à Cooma, à seulement cinq heures de l’endroit où il a grandi à Bathurst, mais à plus de 2000 km de Townsville, ville natale de Jaide.

«J’étais extrêmement effrayée et nerveuse à l’idée d’être si loin de ma famille», a-t-elle déclaré.

Leur maison, isolée au pied des Snowy Mountains, avait peu de réception téléphonique et encore moins de voisins.

Il y avait juste un matelas, une cheminée et des rêves d’élever leur fils et de le regarder courir dans le couloir de leur nouvelle maison.

«Nous avons passé toute la nuit à imaginer comment nos vies allaient grandir dans ces murs … mais comme dans tous les rêves, vous devez bientôt vous réveiller», a déclaré Jaide.

Quand Jaide était dans son troisième trimestre, les abus sont revenus, la forçant à chercher le réconfort d’un travailleur social local malgré la désapprobation de James.

Jaide Francis était enceinte de 36 semaines lorsqu’elle a été critiquée et presque laissée pour morte par son partenaire James Comiskey

L’ABUS DEVIENT PHYSIQUE

Jaide n’oubliera jamais le 25 octobre 2019.

Elle se blottit dans son lit pour la nuit alors que son petit ami s’allongeait à côté d’elle et commençait à se câliner.

Elle le repoussa et demanda à être laissée seule, mais elle fut plutôt grillée sur ce qui la bouleversait.

Il la roula agressivement sur le dos et, d’une main ouverte, la frappa sur le visage.

Jaide a déclaré qu’elle avait fondu en larmes et s’était précipitée dans une chambre d’amis pour chercher un abri avant de fuir la propriété.

N’ayant nulle part où aller, elle a appelé la maternité de l’hôpital Cooma et lui a demandé si elle pouvait rester la nuit.

James est arrivé le lendemain et l’a maltraitée verbalement en disant qu’elle était «pathétique» de l’avoir quitté.

Sentant que personne ne pouvait l’aider, elle a minimisé la situation d’horreur et est retournée chez eux où elle s’est enfermée dans une chambre d’amis pour éviter un autre incident.

Leur fils Valentine est né le 7 novembre 2019 mais la naissance n’a pas beaucoup changé leur relation.

Le soir du Nouvel An, il l’a attaquée, lui fracassant la tête et l’étouffant. Au cours de la nouvelle année, les abus se sont intensifiés. Finalement, elle a décidé qu’il était temps de partir.

«James l’a absolument perdu et il a fini par percer des trous dans la porte de notre salle de bain», a déclaré Jaide.

Elle est retournée chez elle à Townsville, mais est retournée à Cooma lorsque James a accepté de rencontrer son travailleur social.

Un AVO a été emmené contre James (photo) pour protéger Jaide et son fils Valentine après une année tortueuse

LA LUTTE SUR UN BIKINI

Jaide a emmené Valentine pour son premier cours de natation mais quand elle est revenue à la maison, James l’a confrontée, exigeant de savoir ce qu’elle portait.

Quand il a découvert qu’elle portait un bikini, il est devenu furieux, la jetant finalement au sol.

«Il a dit que j’étais irrespectueux envers lui parce que je portais des bikinis et qu’il n’était pas en sécurité», a déclaré Jaide.

Alors qu’elle était au sol, elle a crié pour qu’il la quitte et l’a frappé à la poitrine avant que «tout devienne noir».

« Je criais, couverte et dégoulinante de sang quand je me suis réveillée », a-t-elle déclaré.

Jaide a appelé une ambulance après que James ait refusé d’obtenir de l’aide, puis a attrapé son arme en menaçant de se faire du mal parce qu’il ne voulait pas aller en prison.

Elle l’a poursuivi et l’a finalement calmé en acceptant une histoire de couverture pour éviter toute répercussion.

« J’étais terrifiée à l’idée de perdre trop de sang et de mourir, alors j’ai convaincu James de me conduire à l’hôpital », a-t-elle déclaré.

Elle a dit à la police de l’hôpital qu’elle était tombée du dos d’un ute et s’était fracassé le visage contre un rocher.

Mais les huit points de suture autour de sa bouche, le nez fracturé, les yeux meurtris et les dents ébréchées n’étaient qu’un voile sur ses cicatrices mentales.

Elle a téléphoné à sa mère qui l’a suppliée de mettre fin à la relation traumatisante et de rentrer chez elle.

Jaide a été battu et s’est retrouvé avec un nez fracturé, un œil meurtri et des dents ébréchées qui ont nécessité une intervention chirurgicale

Jaide et James (photographiés ensemble) étaient follement amoureux mais les choses ont pris une tournure sauvage lorsque James est devenu contrôlant et émotionnellement abusif

La joue de Jaide avait une marque rouge du moment où James l’a giflée d’une main ouverte après qu’elle lui ait dit de la laisser seule au lit

AIDE ARRIVE

Une visite de minuit de la police alors qu’elle était à l’hôpital a finalement éclairé Jaide au bout du tunnel.

Les officiers l’ont informée qu’ils avaient un indice que son histoire n’était pas réelle et lui ont remis des papiers AVO pour la protéger elle et Valentine de James.

«Je n’ai jamais pleuré aussi fort de ma vie. Je ne pouvais plus parler avec James et je n’ai jamais reçu de lui la clôture dont j’avais besoin », a-t-elle déclaré.

L’assistante sociale et la mère de Jaide lui rendaient continuellement visite à l’hôpital et l’encourageaient à dire la vérité à la police.

Après six jours douloureux, elle s’est finalement ouverte à la police au sujet de son expérience déchirante et des abus qu’elle avait subis.

Jaide a fait ses valises pour rentrer chez elle à Townsville avec bébé Valentine pour échapper à son cauchemar.

« J’ai pleuré à cause de la douleur physique et émotionnelle qui pouvait être ressentie par quiconque entendait », a-t-elle déclaré.

«J’ai pleuré à cause de la perte d’une vie que j’avais imaginée et imaginée pour ma« famille heureuse »d’un jour.

« La vue de mes blessures m’a brisé le cœur en un million de morceaux à chaque fois, sachant que quelqu’un que j’aimais et à qui je donnais tout mon cœur était la cause principale de tout cela. »

Jaide et James se sont rencontrés sur son lieu de travail le 6 janvier 2019 à Emerald, dans le Queensland, mais ont officiellement commencé à se fréquenter le 3 février.

JUSTICE

Jaide était de retour dans la sécurité de sa ville natale mais toujours sous le choc de la blessure qu’elle avait subie.

« Je n’ai pas pu sortir en public et j’ai été confinée à la maison pendant des mois car j’avais honte et j’étais gênée des ecchymoses et des dommages que James avait causés à mon visage », a-t-elle déclaré.

Elle a subi une chirurgie de reconstruction de ses dents, mais elle a laissé des cicatrices permanentes aux lèvres.

Elle a commencé à reconstruire sa vie de mère célibataire mais avait encore une dernière tâche avant de pouvoir vraiment passer à autre chose.

James était agressif au point qu’il perforait et frappait des trous à travers les portes (photo) et lançait des objets sur Jaide

« J’ai dû passer en revue les abus en détail chaque mois avec la police et le DPP pour les audiences du tribunal. James a été arrêté mais peu après libéré sous caution », a-t-elle déclaré.

James a finalement été arrêté et après neuf mois atroces devant les tribunaux, a plaidé coupable de voies de fait simples, d’étranglement et d’infliction imprudente de lésions corporelles graves.

Il a finalement été condamné le 9 novembre 2020 à 16 mois de prison avec six mois sans libération conditionnelle mais fait appel de la sévérité de la peine.

« Je n’ai jamais de ma vie pensé que je serais dans une relation abusive et je n’ai jamais pensé que James me blesserait autant », a déclaré Jaide.

«J’ai eu beaucoup de chance qu’il ne me prenne pas la vie.