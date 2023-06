Histoire de rencontres avec Kady McDermott: Qui sont les ex de la star de Love Island?

KADY McDermott est devenue célèbre en 2016 lorsqu’elle est entrée dans la villa Love Island.

La fille en bikini revient maintenant à l’émission ITV2 pour trouver un nouvel homme – mais certains fans peuvent s’interroger sur sa vie amoureuse passée.

Kady McDermott est devenue célèbre sur Love Island 2016[/caption]

Avec qui Kady McDermott est-elle sortie ?

Scott Thomas

Kady a rencontré Scott Thomas lorsqu’elle est apparue sur Love Island[/caption]

Kady McDermott est apparu sur Love Island à l’été 2016.

C’est là qu’elle a rencontré l’ex-petit ami Scott Thomas, et le couple a terminé à la troisième place.

Après avoir quitté la villa, ils ont essayé de s’en sortir, mais se sont séparés peu de temps après.

Myles Barnet

Kady a eu une romance on / off avec Myles Barnett[/caption]

Le prochain petit ami sérieux de Kady était quand elle a rencontré la star de Towie Myles Barnett en 2018.

Ils se sont séparés plusieurs fois au cours de leur romance mouvementée et ont finalement confirmé que tout était terminé en 2021.

Malgré leur relation on/off, ils ont dépensé des milliers de personnes pour rénover leur maison en une superbe maison à deux étages avec six chambres.

Matt Cash

Kady a eu une brève romance avec Matty Cash[/caption]

Kady a ensuite eu une brève histoire d’amour avec le footballeur Matty Cash, mais ils ont également fini par se séparer.

Elle a commencé à sortir avec la star du sport à l’été 2022, mais le couple a eu du mal à faire fonctionner la relation à long terme.

Une source a déclaré à l’époque: « Kady et Matty ont passé de très bons mois mais ont décidé qu’ils n’étaient pas faits l’un pour l’autre.

« Ils sont toujours amis et restent en contact, mais il n’y a plus rien de romantique. Ils venaient tous les deux de sortir de romances à long terme quand ils se sont réunis, alors ils n’étaient peut-être pas prêts.

Quand est-ce que Kady McDermott revient à Love Island?

Le 16 juin 2023, il a été signalé que Kady reviendrait à Love Island pour la série estivale 2023.

Une source a déclaré: «Kady était une insulaire fantastique en 2016. Elle a fait de la télévision brillante et les patrons espèrent qu’elle pourra recréer la même magie dans la villa cet été.

« Elle est aussi toujours à la recherche de l’amour, donc pour Kady, l’espoir est qu’elle puisse enfin trouver l’homme de ses rêves. »

Ils ont continué à dire à MailOnline: « Olivia et Alex et Nathan et Cara de sa série sont heureux, amoureux et ont même leur propre famille. Kady, surtout maintenant qu’elle est plus âgée et plus sage quand il s’agit de sortir ensemble, aspire à la même fin de conte de fées.

Le Sun a contacté ITV pour un commentaire.