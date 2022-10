Histoire de Namor de Wakanda Forever joué par Tenoch Huerta

Avec le Mois du patrimoine hispanique dans la foulée de la sortie de Wakanda Forever le mois prochain, parlons de l’histoire de Namor joué par Tenoch Huerta.

Nous sommes à moins d’un mois de la sortie de la suite de 2018 Panthère noire. La suite est intitulée Wakanda pour toujours et Marvel promet qu’il rendra hommage au regretté acteur de Black Panther Chadwick Boseman, décédé après une bataille privée contre le cancer. Avec le Mois du patrimoine hispanique sur nous, nous pensons quel meilleur moment que de discuter de Namor qui sera co-vedette dans le film joué par Tenoch Hurta.

L’histoire de Namor le sous-marin de Marvel Comic avant Black Panther: Wakanda Forever

Namor, également connu sous le nom de Sub-Mariner, est l’un des plus anciens personnages de Marvel Comic qui fait ses débuts dans Marvel Comics # 1. Oui, c’est exact le tout premier qui est sorti en octobre 1939 et qui était la première bande dessinée de Timely Comics, le prédécesseur de Marvel Comics. Namor était tout aussi populaire que Human Torch et Captain America. Namor est le fils mutant d’un capitaine humain et prince de l’Atlantide. Les rumeurs suggèrent qu’Atlantis pourrait avoir un nom différent dans Wakanda pour toujours mais il sera sûrement le prince qu’il a toujours été. Le prince possède une super force, des capacités aquatiques de la race Homo Meranus, la capacité de voler et d’autres caractéristiques surhumaines.

Bien que vous puissiez penser qu’il est un méchant, il est vraiment un anti-héros et travaille avec ou contre votre autre Marvel préféré selon le cas. Son objectif numéro un est de protéger son peuple des habitants de la surface, c’est-à-dire de toute personne au-dessus de l’eau. Dans les bandes-annonces de Wakanda Forever, il est décrit comme le méchant, mais les rumeurs suggèrent que nous pourrions voir le Dr Doom être le vrai méchant une fois que nous aurons la chance de regarder le film.

Jusque-là, vous pouvez regarder la dernière featurette Wakanda Forever ci-dessous.