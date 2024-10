Histoire de la série Notre Dame-Navy, record entre Irlandais et aspirants

L’un des matchs phares de la semaine 9 de la saison de football universitaire 2024 concerne deux des programmes sportifs les plus connus et historiques : Marine et Notre-Dame.

Les aspirants et Combattre les Irlandais ont également l’une des rivalités les plus longues et les plus distinctes du football universitaire, puisque les deux programmes se sont rencontrés pour la première fois en 1927 et se sont rencontrés dans des stades de tout le pays, y compris au niveau international, lors de l’Aer Lingus College Football Classic à Dublin en 2023.

Ce samedi, Navy et Notre Dame se rencontreront non seulement pour la 97e fois, mais le feront également dans le cadre de deux programmes top 25. Le concours de la semaine 9 entre les Aspirants et irlandais sera la 10e fois que les deux programmes s’affronteront en tant qu’équipes classées selon le guide des médias de Notre Dame, alors que la Marine connaît un début historique de 6-0 cette saison.

Voici ce que vous devez savoir sur l’histoire de la Marine contre Notre-Dame, notamment combien de fois les aspirants de marine ont battu les Irlandais au fil des ans :

LECTURE OBLIGATOIRE :Classement des dormeurs des séries éliminatoires de football universitaire… de l’Indiana à l’Illinois en passant par l’armée

À quand remonte la dernière victoire du football de la Marine contre Notre-Dame ?

La dernière victoire de la Navy contre Notre Dame a eu lieu le 5 novembre 2016. Lors de la confrontation de la semaine 10 au stade EverBank de Jacksonville, en Floride, les Midshipmen ont remporté une rare victoire d’un point contre les Irlandais.

Les Midshipmen ont surmonté un déficit de 17-14 à la mi-temps pour vaincre les Irlandais 28-27. Navy a terminé avec un total de 368 verges offensives, dont 320 verges au sol. Vaut la peinele quart-arrière de 6 pieds 1 pouce des Midshipmen, a couru 175 verges et deux touchés, dont un au quatrième quart. Il a également complété 5 des 8 passes de la journée pour 48 verges.

Avec cette victoire, la Marine a remporté sa quatrième victoire contre Notre-Dame depuis 2007. Avant cette séquence, la victoire la plus récente des aspirants de marine remontait à 1963.

Combien de fois le football de la Marine a-t-il battu Notre-Dame ?

Selon Guide des médias de football de la Marine, Navy a battu Notre Dame 13 fois lors de ses 96 rencontres précédentes, les Fighting Irish bénéficiant d’un avantage dominant de 82-13-1.

La première victoire de la Marine contre Notre-Dame a eu lieu le 4 novembre 1933 à Baltimore, lorsque les Midshipmen ont remporté une victoire serrée de 7-0. C’était le début d’une séquence de deux victoires consécutives pour la Navy contre Notre Dame, qui ne s’est produite que trois autres fois, au cours des saisons 1956-67, 1960-61 et 2009-10.

Les Midshipmen ont gagné cinq fois à Notre-Dame au fil des ans, avec ces victoires en 1957, 1961, 1963, 2007 et 2009. Parmi les cinq victoires de la Marine au stade Notre-Dame, aucune n’est peut-être plus célèbre que sa victoire de 2007. La victoire 48-44 des Midshipmen en triple prolongation a mis fin à une défaite de 43 matchs pour la Navy contre Notre Dame – ce qui a été la plus longue séquence de défaites contre un seul adversaire dans l’histoire de la NCAA. par ESPN.

La Marine a une fiche de 1-6 contre Notre Dame lorsque les deux programmes se rencontreront à East Rutherford, dans le New Jersey, lieu du match de samedi entre les Midshipmen et les Irlandais.

Voici un aperçu du moment où la Marine a battu Notre-Dame :

4 novembre 1933 : Marine 7, Notre Dame 0

Marine 7, Notre Dame 0 10 novembre 1934 : Marine 10, Notre Dame 6

: Marine 10, Notre Dame 6 7 novembre 1936 : Marine 3, Notre Dame 0

Marine 3, Notre Dame 0 4 novembre 1944 : Marine 32, Notre Dame 13

Marine 32, Notre Dame 13 3 novembre 1956 : Marine 33, Notre Dame 7

Marine 33, Notre Dame 7 2 novembre 1957 : Marine 20, Notre Dame 6

Marine 20, Notre Dame 6 29 octobre 1960 : Marine 14, Notre Dame 7

Marine 14, Notre Dame 7 14 novembre 1961 : Marine 13, Notre Dame 10

Marine 13, Notre Dame 10 2 novembre 1963 : Marine 35, Notre Dame 14

Marine 35, Notre Dame 14 3 novembre 2007 : Marine 46, Notre Dame 44 (3OT)

Marine 46, Notre Dame 44 (3OT) 7 novembre 2009 : Marine 23, Notre Dame 21

Marine 23, Notre Dame 21 23 octobre 2010 : Marine 35, Notre Dame 17

Marine 35, Notre Dame 17 5 novembre 2016 : Marine 28, Notre Dame 27

Record de la série de football Navy-Notre Dame

Record de série : Notre-Dame mène 82-13-1

Notre-Dame mène 82-13-1 Dernière victoire de la Marine : 2016 (28-27)

2016 (28-27) La dernière victoire de Notre-Dame : 2023 (42-3)

Comme indiqué dans Guide média du football de la Marine, les Midshipmen sont à la traîne de la série de tous les temps contre les Irlandais 82-13-1 – ce qui comprend des défaites lors de chacun des six derniers matchs.