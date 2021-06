Histoire de la fête, comment célébrer

Le 19 juin, les Américains célébreront Juneteenth, un jour férié commémorant le jour où la nouvelle de la proclamation d’émancipation est arrivée au Texas, avec des fêtes de quartier, des barbecues et des événements éducatifs.

Alors que Juneteenth célèbre la proclamation d’émancipation, qui n’a libéré les esclaves que dans le Sud, le 13e amendement est ce qui a officiellement mis fin à l’esclavage aux États-Unis.

Les vacances sont un peu différentes de la plupart des années.

Des millions d’Américains sont descendus dans la rue pour protester contre l’injustice raciale l’été dernier en réponse à la mort de George Floyd, Breonna Taylor et d’autres Noirs américains. Le mouvement de protestation a déclenché un dialogue permanent sur le racisme systémique et la brutalité policière.

Les manifestations ont également attiré l’attention sur l’importance de Juneteenth, car des entreprises telles que Nike, Twitter et Uber accordent des jours de congé payés à leurs employés.

Avec 144 millions d’Américains entièrement vaccinés contre COVID-19, beaucoup se rassembleront en personne après avoir célébré virtuellement en 2020.

Voici ce que vous devez savoir sur l’histoire de Juneteenth et sur les célébrations qui ont lieu cette année.

Qu’est-ce que Juneteenth?

Le 19 juin 1865, le général de division Gordon Granger a informé une communauté réticente de Galveston, au Texas, que le président Abraham Lincoln avait libéré des esclaves dans les États rebelles deux ans et demi plus tôt. Il a exhorté les habitants à se conformer à la directive.

Bien que la proclamation d’émancipation de Lincoln soit entrée en vigueur le 1er janvier 1863, les personnes qui possédaient des esclaves étaient responsables de leur dire qu’ils étaient libres, et certains ont ignoré l’ordre jusqu’à ce que les troupes de l’Union arrivent pour l’appliquer, selon Cliff Robinson, fondateur de Juneteenth.com. Le Texas est le dernier État confédéré à avoir annoncé la proclamation.

Bien que l’histoire de l’émancipation du Texas soit la plus connue, d’autres événements importants dans l’histoire de l’émancipation ont eu lieu à cette date et aux alentours de cette date. Steve Williams, président de la National Juneteenth Observance Foundation, a déclaré que les premières célébrations connues de Juneteenth ont commencé en 1866 et se sont propagées à travers le pays alors que les Afro-Américains migraient vers de nouvelles villes.

Sa tombe était pavée et son histoire à peine connue :Elle a été la première personne noire libérée par Lincoln, bien avant sa présidence.

À partir de 2022 :Le Sénat de l’État de l’Oregon vote pour reconnaître Juneteenth comme jour férié officiel

Aujourd’hui, 48 États et Washington, DC, reconnaissent Juneteenth comme un jour férié ou un jour férié. Hawaï a adopté une loi le 27 avril pour reconnaître la fête, mais on ne sait pas si le gouverneur d’Hawaï a promulgué le projet de loi. Le Dakota du Sud n’a toujours pas reconnu la fête.

Les militants ont fait pression pour une reconnaissance plus large, y compris une désignation comme fête nationale et une reconnaissance par Wall Street et la Bourse de New York. Dans la culture pop, les célébrations de Juneteenth ont été vues dans des émissions de télévision telles que « Black-ish » et « Atlanta ».

Quel est le drapeau de Juneteenth ?

Le drapeau original Juneteenth a été créé en 1997 par Ben Haith, le fondateur de la National Juneteenth Celebration Foundation. Le drapeau a une bande bleue et rouge avec une étoile blanche au milieu, un contour entourant l’étoile et un arc qui s’étend sur toute la largeur du drapeau.

Selon Oprah Daily, l’étoile du milieu est censée représenter le « Lone Star State » du Texas où Juneteenth a été célébrée pour la première fois. L’arc est censé représenter un nouvel horizon d’opportunités et d’avenir pour la communauté noire, et le contour entourant l’étoile est censé représenter un nouveau départ pour tous. Les couleurs du drapeau sont les mêmes que celles du drapeau américain pour montrer que les anciens esclaves et leurs descendants sont également des Américains libres.

Le drapeau a subi des révisions en 2000, selon la National Juneteenth Observance Foundation, et la date « 19 juin 1865 » a été ajoutée en 2007.

Haith a lancé la première cérémonie de levée du drapeau Juneteenth à Boston, Massachusetts en 2000. Les cérémonies de levée du drapeau sont devenues une partie essentielle de Juneteenth en États, dont le Tennessee et le Texas.

Quelles célébrations ont lieu ?

Partout au pays, les gens célébreront le 17 juin avec des fêtes, de la musique, des festivals et des défilés.

New York a déjà annoncé son sommet annuel de trois jours en juin, auquel 5 000 personnes ont assisté en personne en 2019 et 20 000 virtuellement en 2020. Le festival présente des artistes de talent, un centre de dépistage de la santé et du bien-être, des activités éducatives pour les enfants et bien plus encore. .

Le Smithsonian Museum of African American Culture and History à Washington DC organisera des présentations sur l’histoire et la signification de Juneteenth et des histoires qui célèbrent la sagesse des anciens.

En plus des célébrations, Juneteenth est aussi un moment de réflexion et de conversation. Vous pouvez écouter un dialogue centré sur la race et l’égalité et contribuer à la conversation de manière positive. Soutenir les entreprises appartenant à des Noirs, écouter des artistes noirs, lire des livres écrits par des poètes et des auteurs noirs et faire des dons à des organisations sont d’autres façons de célébrer Juneteenth.