L’histoire de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA ne remonte officiellement qu’à 1991. Mais le tournoi est rapidement devenu un événement majeur du football mondial et a livré de nombreux moments mémorables depuis sa création.

Premières tentatives de championnat féminin

Alors que le premier officiel La Coupe du monde féminine n’a eu lieu qu’en 1991, plusieurs compétitions non officielles ont précédé le tournoi d’aujourd’hui.

Le Coupe du monde féminine 1970, alias la Martini & Rossi Cup, a eu lieu en Italie. Il a été organisé par la Fédération Européenne Indépendante de Football Féminin. Sept nations ont participé à la compétition à élimination directe – l’Angleterre, l’Allemagne de l’Ouest, le Danemark, le Mexique, l’Autriche, l’Italie et la Suisse. Le Danemark allait devenir champion.

Cela a été suivi d’un Coupe du monde 1971 au Mexique. Une phase de groupes a été introduite pour cette édition. Le Danemark a défendu avec succès son titre à l’Estadio Azteca devant 110 000 fans.

Bien que davantage de nations développent des équipes féminines dans les années 1970, ce n’est que dans les années 1980 qu’un championnat du monde est à nouveau tenté. Cinq invitations « Mondialito» des tournois ont eu lieu au Japon (1981) et en Italie (1984-86, 1988). L’Italie a remporté trois titres et l’Angleterre en a remporté deux. L’édition 1985 a été le début de l’équipe nationale des États-Unis (qui a terminé à la quatrième place). L’USWNT finira deuxième en 1986 et troisième en 1988.

La FIFA entre dans le jeu

En 1988, la FIFA organise enfin sa propre compétition féminine. Voulant tester la faisabilité potentielle d’une Coupe du monde féminine, le tournoi féminin sur invitation de la FIFA s’est tenu en Chine. Douze équipes étaient invitées, la Norvège battant la Suède en finale. L’événement a été considéré comme un succès et a conduit à l’organisation de la première Coupe du monde officielle en 1991, également organisée par la Chine.

Le tournoi était officiellement, et maladroitement, connu sous le nom de 1er Championnat du monde de football féminin de la FIFA pour la M&M’s Cup. La compétition a reçu rétroactivement le nom officiel de la Coupe du monde.

Douze nations se sont qualifiées pour la compétition, les États-Unis étant invaincus en route vers leur premier championnat du monde. Michelle Akers a marqué les deux buts des États-Unis lors de leur victoire 2-1 contre la Norvège en finale. Le succès global du tournoi a conduit à l’inclusion du football féminin aux Jeux olympiques d’été de 1996 (et à tous les Jeux olympiques ultérieurs).

Le Coupe du monde 1995 a été organisé en Suède et a été remporté par la Norvège voisine. 1995 a vu une expérience où chaque équipe avait droit à un temps mort de deux minutes à chaque mi-temps. Cette règle a été abandonnée après la compétition.

L’USWNT entre dans la stratosphère

Le tournoi 1999 a été accueilli par les États-Unis et a élevé à la fois l’équipe nationale et le football féminin en général vers de nouveaux sommets.

Avec un champ élargi de 16 équipes, l’événement a établi des records de participation et a connu un succès incroyable en termes d’audience télévisée et d’intérêt public.

La finale, qui s’est déroulée au Rose Bowl, a livré l’un des moments les plus emblématiques du football. Plus de 90 000 supporters étaient présents alors que les États-Unis et la Chine se sont disputés un match nul 0-0.

La spectaculaire séance de tirs au but n’a manqué qu’une seule fois – lorsque la gardienne américaine Briana Scurry a effectué un arrêt au troisième tour. Brandi Chastain a enterré son PK au cinquième tour, a arraché son maillot et s’est mise à genoux pour célébrer. Il est devenu une image durable non seulement du tournoi, mais aussi du sport au XXe siècle.

Le succès de 1999 et le boom du soccer féminin ont mené à la création de la Women’s United Soccer Association. Il s’agissait de la première ligue de football féminin entièrement professionnelle au monde. Malheureusement, le boom n’a pas duré et la ligue s’est repliée à la fin de 2003 après seulement trois saisons – juste au moment où les États-Unis accueillaient le Coupe du monde 2003.

La Chine était l’hôte d’origine pour 2003, mais en raison de l’épidémie de SRAS, les États-Unis ont été choisis comme hôte d’urgence. Les hôtes ne se répéteront cependant pas en tant que champions, car l’Allemagne a remporté son premier titre et est devenue la première nation à remporter les Coupes du monde masculines et féminines.

La Chine a accueilli le tournoi 2007, également remporté par l’Allemagne. Les Allemands sont devenus la première équipe à défendre leur titre, le faisant de manière dominante. Ils n’ont encaissé aucun but pendant toute la compétition. 2007 a été la dernière Coupe du monde dans laquelle l’USWNT n’a pas participé à la finale.

2011-2015

La fièvre du football a de nouveau battu son plein aux États-Unis après les exploits spectaculaires des hommes en Afrique du Sud en 2010. Coupe du monde 2011 a été accueilli par l’Allemagne et a été le dernier à présenter 16 équipes.

Le quart de finale entre le Brésil et les États-Unis à Dresde a été l’un des matchs de Coupe du monde les plus mémorables de tous les temps. Les deux buts de Marta (un après un carton rouge douteux et un rappel de penalty, ainsi qu’un score à la 92e minute), ont placé le Brésil en tête 2-1 en prolongation.

Mais à la marque des 122′, Megan Rapinoe a envoyé un centre qu’Abby Wambach a ramené à la maison pour égaliser le match. Les États-Unis effectueraient leurs cinq tirs au but et Hope Solo effectuerait un arrêt pour effectuer un retour remarquable.

Les États-Unis domineraient la France en demi-finale, mais un troisième titre de Coupe du monde devrait attendre. Le Japon devancerait l’USWNT en finale, car les États-Unis ont raté leurs trois premières pénalités et n’ont pas pu récupérer. Le Japon est à ce jour la seule équipe asiatique à avoir remporté une Coupe du monde senior.

Canada 2015 a vu 24 équipes sur le terrain pour la première fois. C’était aussi la première et la seule Coupe du monde disputée sur gazon synthétique. L’utilisation de gazon et non de gazon naturel a provoqué une action en justice, plus tard retirée, de la part de certains joueurs. Canada 2015 a attiré, à ce jour, la participation totale la plus élevée de toutes les Coupes du monde féminines.

Les États-Unis ont traversé la phase à élimination directe, remportant les trois premiers matchs par un score combiné de 5-0, en route vers un match revanche final avec le Japon. Au BC Place de Vancouver, les États-Unis ont pris une avance de 4-0 à la 16e minute, y compris un tour du chapeau de Carli Lloyd, et ont finalement remporté une victoire de 5-2.

France 2019 et Australie-Nouvelle-Zélande 2023

Le Coupe du monde 2019 a introduit le VAR dans la compétition et a été le dernier à utiliser le format à 24 équipes.

L’USWNT a remporté une victoire parfaite 3-0-0 dans le groupe F, sans but accordé. Cela comprenait une raclée 13-0 de la Thaïlande lors du match d’ouverture. Les victoires 2-1 contre l’Espagne, la France et l’Angleterre préparent un affrontement avec les Pays-Bas en finale. Les États-Unis gagneraient 2-0 pour assurer leur quatrième titre de Coupe du monde et leur deuxième d’affilée. 6 buts chacun d’Alex Morgan et Megan Rapinoe les ont placés avec l’Angleterre Ellen White pour le plus dans le tournoi.

La FIFA a été critiquée pour avoir programmé le match final de 2019 le même jour que les finales des tournois masculins CONMEBOL Copa América et CONCACAF Gold Cup.

L’attention se porte maintenant sur le Coupe du monde 2023, co-organisé par l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Il s’agit de la première Coupe du monde féminine organisée par plus d’une nation et de la première Coupe du monde au classement général organisée dans plusieurs confédérations. La Nouvelle-Zélande fait partie de l’OFC, tandis que l’Australie participe à l’AFC.

32 équipes s’affronteront désormais dans le tournoi féminin, dans un format identique à celui utilisé par la Coupe du monde masculine de 1998-2022. La finale est fixée au 20 août au stade olympique de Sydney.

Historique des résultats officiels de la Coupe du monde féminine

Année Hôte(s) Gagnant Finaliste 1991 Chine Etats-Unis Norvège 1995 Suède Norvège Allemagne 1999 Etats-Unis Etats-Unis Chine 2003 Etats-Unis Allemagne Suède 2007 Chine Allemagne Brésil 2011 Allemagne Japon Etats-Unis 2015 Canada Etats-Unis Japon 2019 France Etats-Unis Pays-Bas 2023 Australie/Nouvelle-Zélande À déterminer À déterminer

Seules quatre nations ont remporté une Coupe du monde féminine officielle. Un nouveau venu percera-t-il en 2023 ? L’USWNT peut-il continuer sa domination ? Ou l’Allemagne, la Norvège ou le Japon ajouteront-ils un autre trophée à leur collection ? Quoi qu’il arrive, ce sera certainement un autre tournoi divertissant et mémorable.

Photos : Imago