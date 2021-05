Les ambassades américaines du monde entier arboreront bientôt le drapeau de Black Lives Matter et feront campagne contre la «justice raciale mondiale», élargissant l’exportation mondiale de la réveil en tant que politique officielle qui a commencé avec la bannière arc-en-ciel des LGBT +.

George Floyd a été tué mardi il y a un an, et le message Black Lives Matter est depuis devenu la politique diplomatique officielle des États-Unis. C’est ce que dit une note envoyée aux ambassades américaines par le secrétaire d’État Antony Blinken la semaine dernière et révélée lundi par le magazine conservateur Human Events.

SCOOP: Un câble du département d'État qui fuit présente des plans pour que les ambassades fassent voler des bannières BLM avant l'anniversaire de George Floyd

Le mémo conseille aux ambassades de concentrer leur message «Sur la nécessité d’éliminer le racisme systémique et son impact continu», et leur accorde « Une autorisation écrite générale » pour arborer le drapeau BLM aux côtés des Stars and Stripes pour le reste de l’année. Il est conseillé aux postes diplomatiques d’attirer l’attention non seulement sur la mort de Floyd, mais sur d’autres épisodes de l’histoire raciale des États-Unis – comme le massacre de la race de Tulsa et Juneteenth – le tout dans le but de promouvoir «Justice raciale mondiale».

Bien que signé par Blinken, le mémo est directement conforme au décret du président Joe Biden «Faire progresser l’équité raciale», publié en janvier.

Le message de BLM est un peu difficile à cerner, au-delà du «Antiraciste» tapisser son bec verseur. Les critiques ont alternativement décrit BLM comme « anti-blanc, « « Marxiste, » «Anti-police» et « anarchiste » – cette dernière désignation utilisée à la fois par les critiques et les partisans. Confusion mise à part, les objectifs de l’organisation sont apparemment si inséparables de la politique officielle de la Maison Blanche, que le département d’État les emmène dans le monde entier.

Pour être clair, c’est l’administration Biden-Harris qui parle, pas le peuple américain, qui après un été d’émeutes et d’incendies criminels est moins favorable au BLM et plus enclin à penser que les relations raciales aux États-Unis se sont détériorées depuis mai dernier.

Le mémo de Blinken ne surprendra personne qui a regardé les événements de l’année écoulée avec un œil cynique. Biden et la vice-présidente Kamala Harris sont entrés en fonction pour défendre la cause du BLM – Harris en particulier déclarant en juin que les manifestations souvent violentes du groupe « Ne vont pas s’arrêter après le jour des élections … et ne devraient pas. » Corporate America a déboursé des milliards de dollars pour le mouvement, et les plus grandes entreprises du pays ont publié des déclarations de soutien, alors même que les émeutiers du BLM pillaient leurs magasins.





C’est là que réside l’une des nombreuses contradictions de l’alliance Biden-BLM. L’existence de BLM repose sur la conviction que l’Amérique est «Systémiquement raciste» et ses institutions politiques, juridiques et sociales travaillent à opprimer les Noirs. Pourtant, cette même Amérique est représentée à l’étranger par le Département d’État. Soit le BLM ment sur l’existence du racisme systémique, soit le département d’État ment sur son engagement à y mettre fin.

Quoi qu’il en soit, il est difficile d’imaginer que des étrangers voient un drapeau BLM hissé devant une ambassade américaine comme autre chose que de la vertu au niveau mondial. C’est deux fois plus insultant quand on lit le mémo de Blinken et qu’on voit des termes concoctés dans les universités américaines pour décrire des problèmes spécifiques aux États-Unis, prêts à être déployés dans leur propre pays. Étant donné que l’émergence du BLM a aigri les relations raciales aux États-Unis, l’idée que la transplantation de ses symboles et de ses messages à l’autre bout du monde fonctionnerait est au mieux risible.

Pourtant, cela n’a pas empêché le département d’État d’essayer. Sous l’administration Trump, l’ambassade américaine à Moscou a arboré le drapeau arc-en-ciel et proclamé «Les droits LGBTI sont des droits humains. Les droits de l’homme sont universels » sur Instagram, bien que l’administration Trump ait réservé des mâts pour le seul drapeau américain. L’ambassade a contourné les conseils de Trump en accrochant la bannière multicolore à une fenêtre. Sous l’administration Obama, le battage des drapeaux de fierté a été encouragé, une politique que Biden a reprise.





Blinken a appris en mars que de tels gestes ne se traduisent pas toujours à l’étranger, lorsqu’il a rencontré le diplomate chinois Yang Jiechi en Alaska pour deux jours de discussions. Après avoir condamné les actions de la Chine envers Hong Kong, Taiwan et la province à majorité ouïghoure du Xinjiang, Blinken a été excorié par Yang, qui l’a accusé de «Grand Standing.» Quelques jours plus tard, lorsque l’ambassadrice américaine auprès de l’ONU, Linda Thomas Greenfield, a comparé l’histoire des États-Unis « suprémacie blanche » à la Chine « crimes contre l’humanité » au Xinjiang, son homologue chinois Dai Bing a rétorqué que l’aveu de Greenfield «Au bilan ignoble de son pays en matière de droits humains … ne donne pas au pays l’autorisation de monter sur le cheval et de dire aux autres pays quoi faire.»

Greenfield a déclaré que les fondateurs de l’Amérique tissaient « La suprématie blanche et l’infériorité noire dans nos documents et principes fondateurs, » une déclaration bizarre pour quiconque représente son propre pays à l’étranger. Les Chinois ne feraient jamais une démonstration de dénigrement de leur propre histoire sur la scène mondiale – et aucun peuple sensé ne le ferait.

Pourtant, il offre probablement un aperçu du processus de réflexion derrière le dernier mémo de Blinken. En agitant le drapeau BLM à ses avant-postes diplomatiques, l’administration Biden se donne le droit de faire la leçon au monde sur les méfaits du racisme et, vraisemblablement, de sanctionner et de punir les États qui ne sont pas à la hauteur de ses nobles idéaux. Les États-Unis seront perçus comme «Faire le travail», pour citer les plus terribles hurlements de justice sociale, le reste du monde devra donc emboîter le pas.

Que quelqu’un écoute est une autre histoire, et que ce soit pour se sauver de l’embarras ou pour éviter d’enflammer les habitants, certains chefs de station peuvent se prévaloir d’une ligne d’exclusion clé incluse dans le mémo de Blinken: « C’est une autorisation, pas une exigence. »





