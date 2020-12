Hisense, un fabricant chinois d’électronique et d’électronique a lancé sa série télévisée Tornado 4K en Inde. La société a déclaré que la série Tornado 4K vise à redéfinir l’expérience globale de visionnage de la télévision car elle équilibre parfaitement un design élégant et une clarté sonore ultime avec une foule de fonctionnalités technologiquement avancées telles que Dolby Vision, Dolby Atmos, Android TV 9.0, et plus encore. La série Hisense Tornado 4K a été proposée à partir de Rs 44 990 en Inde.

Le téléviseur Hisense Tornado 4K 55 pouces est équipé de six haut-parleurs JBL à déclenchement frontal, dont quatre sont des haut-parleurs large bande et deux sont des haut-parleurs haute fréquence. Le téléviseur Hisense Tornado 4K 55 pouces délivre un son de 102 W grâce à ces haut-parleurs. De plus, les haut-parleurs utilisent la technologie Dolby Atmos qui permet de déplacer l’audio à l’écran. Le téléviseur est également doté de la technologie Dolby Vision HDR qui crée automatiquement une image parfaite en optimisant le contenu scène par scène pour offrir la meilleure expérience dont un téléviseur est capable. Il peut offrir des reflets jusqu’à 40 fois plus lumineux, du noir 10 fois plus sombre et 1000 fois plus de volume de couleur qu’un écran SDR standard. De plus, le téléviseur Tornado 4K est doté de la technologie ultra-dimming et de la technologie Smooth Motion pour offrir une expérience de visionnement plus immersive.

De plus, la technologie UHD AI Upscaler du Hisense Tornado 4K transforme le contenu FHD en une qualité Ultra HD 4K permettant d’améliorer la qualité du contenu FHD normal même à partir d’un décodeur. Il prend également en charge une variété de formats HDR, y compris le décodage HDR10 +, HDR10 et HLG. Vous pouvez jouer à des jeux HDR, diffuser ou diffuser des films HDR Plug n Play, avec prise en charge de plusieurs formats HDR dans toutes les entrées.

Le téléviseur Hisense Tornado 4K est alimenté par le système d’exploitation Android TV 9.0 Pie de Google et est livré avec un assistant Google intégré. Il a également accès au Google Play Store qui permet aux utilisateurs d’accéder à plus de 500 000 émissions de télévision et films. Avec Chromecast intégré, les utilisateurs peuvent également diffuser d’autres appareils sur leur téléviseur Tornado 4K 55 pouces. En termes de connectivité, il est livré avec un support Wi-Fi double bande grâce auquel un utilisateur peut profiter de vitesses 5G et d’un streaming 4K sans effort sur Netflix, Prime Video, Youtube, etc. En outre, le téléviseur dispose de 3 ports HDMI qui peuvent être utilisés pour un décodeur box, console de jeu, appareils de streaming, home cinéma, etc. et les 2 ports USB supplémentaires peuvent se connecter avec des disques durs et d’autres appareils USB. Tous les ports HDMI sont HDMI 2.0 et prennent en charge les entrées de résolution 4K avec prise en charge HDCP 2.2.