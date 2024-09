His Three Daughters est sur Netflix, et Colin Farrell se met en valeur dans The Penguin de HBO : Que regarder

Vous avez l’impression de vous noyer… mais vous n’avez même pas quitté votre canapé ? Bienvenue dans l’ère de la grande surcharge de contenu. Pour vous aider à naviguer dans l’agitation ondes numériquesvoici les meilleurs paris du Globe pour le week-end streaming.

Ses trois filles (Netflix)

Ouvrir cette photo dans la galerie : Natasha Lyonne, à gauche, Elizabeth Olsen et Carrie Coon dans Ses trois filles.Sam Levy/Associated Press

L’excellent nouveau drame familial Ses trois filles offre un parfait exemple de ce que j’appellerai l’effet Netflix. Après sa première au Festival international du film de Toronto l’année dernière et ses critiques élogieuses, le film du réalisateur Azazel Jacobs sur trois sœurs séparées qui se réunissent pour prendre soin de leur père malade semblait destiné à attirer l’attention des Oscars. En particulier les trois performances centrales de Carrie Coon, Natasha Lyonne et Elizabeth Olsen. Pourtant, peu de temps après la fin du TIFF, Netflix a fait irruption et a acquis le film produit de manière indépendante, repoussant sa sortie d’un an, jusqu’en septembre 2024.

Alors que le géant du streaming a donné au film de Jacobs une sortie en salle rapide l’autre semaine – si vous étiez l’un des rares à avoir réussi à trouver le seul cinéma où il était projeté à Toronto, félicitations – Netflix semble par ailleurs faire des concessions Ses trois filles directement sur son service sans grande fanfare ni marketing. Et en ce qui concerne l’attention portée aux récompenses, la société semble davantage axée sur la promotion de titres qui jouent actuellement dans les festivals, tels que Emilia Pérez et La leçon de pianotous deux présentés au TIFF la semaine dernière. Peut-être que les abonnés Netflix aventureux et rusés découvriront le film de Jacobs au bas de leur liste d’attente. Mais surtout, il semble que le film ait été oublié par le circuit des récompenses et par le public qui pourrait savourer ses personnages finement réglés et son drame profondément complexe. Voici votre chance de ne pas laisser cela se produire.

Le Pingouin (HBO/Crave)

Ouvrir cette photo dans la galerie : Colin Farrell dans Le Pingouin.HBO

En parlant de Netflix : plus tôt cette semaine, le directeur général de la société, Ted Sarandos, a fait une déclaration qui a marqué une époque lorsqu’il a déclaré à la presse : « Nos membres peuvent regarder un monde de divertissement pour une fraction du prix d’un coffret de Les Soprano en 2007. » Numériquement, c’est correct. Pourtant, au cours de la dernière décennie et demie, Netflix n’a jamais réussi à reproduire les réalisations artistiques massives de Les Soprano. Et, à bien y penser, la chaîne de télévision originale de Tony Soprano, HBO, non plus.

Tout cela fait de la première de la série de cette semaine Le Pingouin une étude de cas d’autant plus fascinante. Essentiellement Les Soprano version de l’univers DC Comics, la nouvelle série suit le gangster joué par Colin Farrell dans le film de Matt Reeves de 2022 Le Batman. Mais à première vue, la série, créée par Lauren LeFranc, ne s’intéresse pas tant à la complexité morale et narrative qu’à rendre Farrell méconnaissable sous des kilos et des kilos de maquillage et de prothèses, et à délivrer le même genre de violence ultra-brutale et à haut indice d’octane que le film de Keanu Reeves. Tony : Ta couronne semble en sécurité. La tienne aussi, Ted.

L’homme qui tombe à pic (Prime Video)

Ouvrir cette photo dans la galerie : Ryan Gosling dans L’homme qui tombe à pic.Universal Pictures

Essentiellement un mélange hyper-adrénalinisé de la comédie cinématographique de Ben Stiller Tonnerre sous les tropiques et le célèbre film de Wes Anderson Commerciale American Express (dans lequel l’auteur élégant se fraye un chemin à travers un tournage chaotique), Le gars qui tombe à pic suit la réalisation d’un blockbuster hollywoodien à travers les yeux de deux des personnes les plus adorables et les plus belles du monde (les nôtres et l’univers fictif du film dans ce film).

Derrière la caméra se trouve Jody Moreno (Emily Blunt), une réalisatrice dynamique et ambitieuse qui fait ses débuts au cinéma avec un film de science-fiction intitulé Tempête de métal. De l’autre côté se trouve le cascadeur Colt Seavers (Ryan Gosling), qui a eu une aventure avec Jody lors du tournage d’un autre film, mais qui l’a abandonnée après avoir subi un accident presque mortel sur le plateau. Grâce aux machinations d’une productrice maniaque et buveuse de Coca Light nommée Gail (Hannah Waddingham), Colt est recruté pour rejoindre Jody sur le tournage de Sydney, en Australie. Tempête de métal. Apparemment, il a été engagé pour servir de doublure cascade à la star égocentrique du film, Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson), mais en réalité, il est là pour résoudre le mystère de la disparition soudaine de l’acteur principal et pour sauver le film de Jody.

Cette mise en scène, qui a autant de points communs avec la série télévisée originale qu’avec Gosling, est juste assez mignonne pour fonctionner, car elle est composée de romance, de comédie et de satire hollywoodienne légère comme une plume qui devrait passer facilement. Et pendant une bonne heure environ, jusqu’à ce que tout s’effondre sous son propre poids, Leitch et sa compagnie livrent la marchandise. Ce qui signifie que c’est un excellent sujet pour une soirée tranquille.

Piège (à la demande, y compris Apple TV, Amazon, Cineplex Store)

Ouvrir cette photo dans la galerie : Josh Hartnett et Ariel Donoghue dans Trap.Warner Bros.

À ce stade de sa carrière, le public sait déjà s’il est prêt ou non à faire un autre coup de théâtre avec M. Night Shyamalan. Je comprends : le cinéaste s’est tellement enraciné dans ses propres idiosyncrasies – ses dialogues guindés, ses personnages à la limite du dessin animé et bien sûr ses concepts de haut niveau, dont beaucoup ne reposent pas vraiment sur des rebondissements mais plutôt sur une escalade narrative non conventionnelle – qu’il a presque hermétiquement fermé son travail à tous ceux qui n’étaient pas déjà sur sa longueur d’onde. Pourtant, même si j’ai eu des avis divergents sur le cinéaste – je me suis bien amusé avec VieuxJe détestais Verre – il y a beaucoup à admirer dans le dernier ouvrage de Shyamalan, Piège.

Le film commence avec la performance de Josh Hartnett, qui joue le meilleur père du monde, mais qui se révèle aussi être un tueur en série. De plus, le film tourné à Toronto fait un usage merveilleux et inattendu de la lignée des Shyamalan, le réalisateur employant sa fille Saleka pour jouer une pop star à la Taylor Swift dont le concert est utilisé par la police pour piéger le personnage de Hartnett. Parlons d’une affaire de famille.

Annihilation (Paramount+)

Ouvrir cette photo dans la galerie : Natalie Portman dans Annihilation.Paramount Pictures

Alex Garland pourrait bien être le sujet de conversation du cinéma indépendant cette année grâce au succès de son thriller dystopique Guerre civilemais pour mon argent de soldat syndical, le meilleur travail du réalisateur britannique reste le voyage de science-fiction sous-estimé de 2018 Annihilationqui vient d’être ajouté à Paramount+. Suivant une expédition gouvernementale entièrement féminine dans une zone de quarantaine connue uniquement sous le nom de « Zone X », le film est rempli d’images saisissantes et surréalistes. Comme le moment où la biologiste Lena (Natalie Portman) rencontre un alligator muté suffisamment grand pour être confondu avec un petit dinosaure. Ou lorsqu’un membre de l’équipe de Lena patauge dans un jardin luxuriant et envahi, ses plantes ayant étrangement poussé en quelque chose ressemblant à une forme humaine. Ou les 20 dernières minutes du film, qui se déroulent comme les derniers moments de 2001 : L’Odyssée de l’espace comme s’il avait été refait par un David Cronenberg très bien financé.

Adaptation libre du romancier Jeff VanderMeer Portée Sud trilogie, le film de Garland joue selon certaines règles d’Hollywood tout en en abandonnant d’autres avec joie. Annihilation Le troisième acte est outrancier, presque silencieux et hypnotisant dans son acceptation de l’abstrait, mais il présente également une foule d’autres éléments délicieusement inconnus. Il y a le casting presque entièrement féminin, la structure narrative en va-et-vient, montée avec peu d’accompagnement du public, et la performance fascinante de Portman, qui jongle avec un optimisme aux yeux écarquillés, une incrédulité déchirante et quelque chose de plus sinistre.