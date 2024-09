Hiroyuki Sanada, de Shogun, a hâte de retrouver son casting aux Emmy Awards

Le nom sur toutes les lèvres aux Emmy Awards de cette semaine est « Shōgun » de FX.

L’acteur et producteur nominé aux Emmy Awards Hiroyuki Sanada avait hâte de revoir ses collègues du casting lors du spectacle de dimanche. « Je ne les ai pas vus depuis peut-être deux ans », a-t-il déclaré. Variété. « J’attends avec impatience les retrouvailles.

Sanada, sa co-star Anna Sawai et les showrunners Rachel Kondo et Justin Marks faisaient partie des participants nominés aux Emmy Awards lors de la cérémonie inaugurale One House Toast to the Emmys de Gold House.

En partenariat avec Macro et Nissan, Gold House a honoré les nominés multiculturels de 2024 et leurs réalisations dans le domaine du cinéma lors de la célébration jeudi soir à l’hôtel Maybourne à Beverly Hills.

L’année a été riche en nominations aux Emmy Awards, avec 30 personnes de couleur nommées dans toutes les catégories d’acteurs. Lily Gladstone (« Under the Bridge ») et Kali Reis (« True Detective: Night Country ») sont devenues les premières femmes autochtones à être nominées pour les Emmy Awards d’interprétation. La dernière saison de « Reservation Dogs » de FX a obtenu une nomination attendue depuis longtemps pour la meilleure série comique. Star D’Pharaoh Woon-A-Tai est devenu le premier acteur principal autochtone de l’histoire de la TV Academy à être nominé, et « Shōgun » a livré la majorité des nominations d’acteurs AAPI cette année.

« Shōgun » a battu le record du plus grand nombre de victoires en une saison en remportant 14 trophées aux Creative Arts Emmys le week-end dernier. Kondo, qui était dans le public, était encore sous le choc de ce résultat. Elle a déclaré : « Nous avons gagné dans des catégories dans lesquelles je ne pensais pas que nous gagnerions. »

L’actrice Moeka Hoshi, qui joue le rôle d’Usami Fuji dans la série, a révélé que le One House Toast était sa première soirée à Hollywood et qu’elle était, comme beaucoup, « là pour s’amuser et profiter de l’amour pour la série ». Hoshi a également admis qu’elle surveillait les pages de prédiction des récompenses. « Je cherche toujours à savoir où se trouve ‘Shogun’ », a-t-elle ri.

Le One House Toast s’inscrit dans la continuité de la mission de Gold House visant à remodeler la représentation multiculturelle et de la région Asie-Pacifique devant et derrière la caméra. Au cours de l’année écoulée, Gold House a fourni des recherches déterminantes pour l’industrie, des conseils culturels, des investissements et du marketing sur plus de 100 films et émissions de télévision, dont « Shogun », « Pachinko » et le film de passage à l’âge adulte « Didi » de Sean Wang.

Dans son discours d’ouverture, Tiffany Chao, vice-présidente du divertissement et des médias chez Gold House, a déclaré : « C’est à la télévision que nous constatons des progrès : les histoires que nous regardons commencent à refléter la diversité de notre monde réel. Rien que dans cette salle, nous avons plus de vingt nominés aux Emmy Awards issus des communautés asiatiques, autochtones, noires, latines et LGBTQ+. »

Stacey Walker King, directrice de la marque chez Macro, a déclaré : « Il n’y a pas si longtemps, nous ne pouvions pas construire une salle comme celle-ci pour une célébration, car elle n’existait pas. Nous devrions applaudir tous ceux qui ont joué un rôle dans cette initiative. »

Parmi les autres invités notables figuraient les acteurs de « Quiz Lady », Awkwafina et Sandra Oh, l’écrivaine Jen D’Angelo, les auteurs de « What We Do in the Shadows », Jake Bender et Zach Dunn, l’acteur de « True Detective: Night Country », Kali Reis, l’animateur de « Queer Eye », Bobby Berk, et le producteur exécutif de « Fargo », Warren Littlefield.

Richard Gadd, Jessica Gunning, Nava Mau et Tom Goodman-Hill, de la série « Baby Reindeer » de Netflix, ont fait une halte à l’événement après une séance de questions-réponses. Goodman-Hill n’en revenait pas du succès de « Baby Reindeer » et était encore sous le choc de sa nomination aux Emmy Awards dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle. « Je n’arrive pas à croire que je vais être dans cette salle. C’est incroyable. J’ai vraiment hâte de revoir des gens que je connais depuis des années. Il y aura des gens que j’ai observés toute ma vie et je vais être dans cette salle avec eux. Je n’arrive pas à y croire. »

Et qui a-t-il le plus hâte de voir ? Goodman-Hill a répondu : « Robert Downey Jr. Je suis stupéfait que nous soyons dans la même catégorie. »