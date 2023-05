Hiroshima G7 marque les coûts de la guerre et accueille l’ukrainien Zelensky

Les États-Unis et d’autres démocraties riches mettront fin dimanche à un rassemblement du Groupe des Sept qui s’est concentré sur l’ébranlement de la Russie et la gestion de la Chine avec une démonstration de force derrière le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Zelensky sera accueilli en héros lors de la journée de clôture du sommet du G7 organisé à Hiroshima, au Japon, où les dirigeants ont débattu de la manière de répondre à un conflit que beaucoup s’attendent à dégénérer après près de 15 mois de combats.

Les pays occidentaux ont profité de l’événement pour annoncer de nouvelles sanctions contre Moscou et se sont engagés à injecter encore plus d’armes, d’assistance militaire et d’argent dans le combat.

Mais ils prévoyaient de diriger le feu le plus rhétorique sur la Chine, l’allié le plus puissant de la Russie en Asie, avertissant implicitement le président chinois Xi Jinping que tout effort pour les intimider ou changer le statu quo à Taiwan ou dans la mer de Chine méridionale contestée serait atteint. avec la même détermination que la tentative de la Russie de redessiner les frontières de l’Ukraine.

« Une Chine en pleine croissance qui respecte les règles internationales serait d’un intérêt mondial », ont déclaré les dirigeants dans un communiqué qui comprenait certains de leurs langages les plus durs à ce jour en tant que groupe concernant Pékin.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy et le président français Emmanuel Macron s’embrassent lors du sommet des dirigeants du G7 à Hiroshima, au Japon, le 20 mai 2023. (Crédit : Service de presse présidentiel ukrainien/Handout via REUTERS)

Dimanche, le Japon et la Corée du Sud, deux des voisins les plus riches de la Chine, souligneront l’amélioration de leurs relations lors d’une réunion conjointe.

Pendant ce temps, Zelensky informera les dirigeants de ce dont Kiev a besoin pour une offensive printanière accélérée contre Moscou qui, selon lui, créera les conditions d’une résolution du conflit.

Samedi, le chef des mercenaires russes Yevgeny Prigozhin a affirmé que ses combattants Wagner avaient achevé la capture de Bakhmut dans l’est de l’Ukraine, mais Kiev a rejeté cette affirmation et a déclaré que les combats se poursuivaient là-bas. Bakhmut a été au centre de la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre russe en Ukraine.

Le président américain Joe Biden a approuvé vendredi la formation de pilotes ukrainiens sur des avions de chasse F-16 pour la première fois alors que les dirigeants ont annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie.

Biden prévoit également de déployer un programme d’aide militaire de 375 millions de dollars pour l’Ukraine au Japon, selon un responsable américain. Le responsable, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat, a déclaré que le colis comprendra de l’artillerie, des munitions et des lance-roquettes HIMARS.

Mais Zelensky a poussé les pays à aller plus loin dans les mesures économiques et militaires.

« Des rencontres importantes avec des partenaires et des amis de l’Ukraine », a déclaré Zelensky sur Twitter à son arrivée à Hiroshima. « Sécurité et coopération renforcée pour notre victoire. La paix se rapprochera aujourd’hui.

Avant l’arrivée de Zelensky au Sommet

Le Japon a demandé la présence de Zelensky en personne, et son voyage détourné de 9 000 km (5 600 milles) depuis l’Arabie saoudite dans un avion français évitant l’espace aérien russe a injecté un drame dans une réunion diplomatique boutonnée.

Vêtu de ses treillis vert olive habituels, Zelensky est sorti d’un avion du gouvernement français samedi après-midi et s’est rapidement dirigé vers une voiture en attente, ont montré des images de radiodiffuseurs japonais.

En quelques heures samedi, Zelensky avait déjà été chaleureusement accueilli lors de réunions avec le Premier ministre indien Narendra Modi, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Rishi Sunak, entre autres.

Au Japon, la lutte du petit pays européen contre son voisin beaucoup plus grand a pris une importance particulière pour un pays qui se sent menacé par la Chine, le plus grand pays d’Asie et le plus grand partenaire commercial du Japon.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a utilisé le cadre de la conférence, la première ville à être rasée par une bombe atomique, comme un rappel brutal des horreurs de la guerre.

Zelensky doit tenir une session dimanche avec tous les membres du G7 – États-Unis, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie et Canada – avant une session plus large avec d’autres pays invités.

Les pays du « Sud global », dont le Brésil et l’Inde, ont été invités à aider à cultiver des liens avec des pays qui ont tenté d’éviter de prendre des positions risquées dans le conflit entre grandes puissances, dont les États-Unis et la Chine, ou ont recherché des relations chaleureuses avec la Russie.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a déclaré à Macron qu’il parlerait avec Zelensky à Hiroshima, a déclaré une source présidentielle française aux journalistes, au milieu des spéculations selon lesquelles Lula pourrait sauter une telle réunion.

Zelensky est venu au G7 directement d’Arabie saoudite où il a assisté à une réunion de la Ligue arabe, un autre groupement qui comprend des pays qui ont cherché à naviguer avec précaution dans les conflits entre grandes puissances.