Hiroshima célèbre l’anniversaire du bombardement atomique au milieu des craintes d’une nouvelle course aux armements nucléaires

Les cloches ont sonné à Hiroshima samedi alors que la ville marquait le 77e anniversaire du premier bombardement atomique au monde, avec des responsables – dont le secrétaire général des Nations Unies – avertissant d’une nouvelle course aux armements après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La Russie a envahi l’Ukraine le 24 février ; peu après le début de l’invasion, le président russe Vladimir Poutine a évoqué obliquement la possibilité d’une frappe nucléaire. Le conflit a également accru les inquiétudes quant à la sécurité des centrales nucléaires ukrainiennes.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est joint aux milliers de personnes rassemblées dans le parc de la paix d’Hiroshima, au centre de la ville, pour marquer l’anniversaire de l’attentat à la bombe qui a tué 140 000 personnes en 1945. Ce n’est que la deuxième fois qu’un secrétaire général de l’ONU participe à l’assemblée annuelle la cérémonie.

“Les armes nucléaires sont un non-sens. Elles ne garantissent aucune sécurité – seulement la mort et la destruction”, a déclaré António Guterres.

“Trois quarts de siècle plus tard, nous devons nous demander ce que nous avons appris du nuage en forme de champignon qui a enflé au-dessus de cette ville en 1945.”

REGARDER | En souvenir d’Hiroshima : Garder les histoires d’Hiroshima vivantes 75 ans après les bombardements Soixante-quinze ans après que les États-Unis ont largué une bombe nucléaire sur Hiroshima, au Japon, il reste moins de survivants pour parler de leur expérience, mais une nouvelle génération a trouvé un moyen de garder ces souvenirs vivants.

L’ambassadeur de Russie n’a pas été invité à la commémoration

António Guterres a évité une mention directe de la Russie, qui qualifie son invasion de l’Ukraine d'”opération militaire spéciale”.

Le maire d’Hiroshima, Kazumi Matsui, dont la ville n’a pas invité l’ambassadeur de Russie à la cérémonie cette année, s’est montré plus pointu et critique à l’égard des actions militaires de Moscou en Ukraine.

“En envahissant l’Ukraine, le dirigeant russe, élu pour protéger la vie et les biens de son peuple, les utilise comme instruments de guerre, volant la vie et les moyens de subsistance de civils dans un autre pays”, a déclaré Matsui.

“Partout dans le monde, l’idée que la paix dépend de la dissuasion nucléaire prend de l’ampleur”, a ajouté le maire.

“Ces erreurs trahissent la détermination de l’humanité, née de nos expériences de guerre, à parvenir à un monde pacifique exempt d’armes nucléaires. Accepter le statu quo et abandonner l’idéal de paix maintenu sans force militaire, c’est menacer la survie même de la race humaine. “

L’ambassadeur de Russie au Japon, Mikhail Galuzin, a offert jeudi des fleurs à une pierre commémorative dans le parc et a déclaré aux journalistes que son pays n’utiliserait jamais d’armes nucléaires.

Le Premier ministre japonais appelle au désarmement nucléaire

À 8 h 15 le 6 août 1945, l’avion de combat américain B-29 Enola Gay a largué une bombe surnommée “Little Boy” et anéanti la ville, avec une population estimée à 350 000 habitants. Des milliers d’autres sont morts plus tard de blessures et de maladies liées aux radiations.

Samedi, alors que les cigales hurlaient dans l’air lourd de l’été, la cloche de la paix a retenti et la foule, dont le Premier ministre japonais Fumio Kishida, originaire d’Hiroshima, a observé une minute de silence au moment exact où la bombe a explosé.

Une grande cloche sonne pour marquer un moment de silence et de prières pour les victimes lors de la cérémonie commémorative annuelle au parc du mémorial de la paix d’Hiroshima. (Philip Fong/AFP/Getty Images)

Le Premier ministre Kishida, qui a choisi Hiroshima comme site du sommet du Groupe des Sept l’année prochaine, a appelé le monde à abandonner les armes nucléaires.

Plus tôt cette semaine, il est devenu le premier dirigeant japonais à participer à la Conférence d’examen des Parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP).

“Nous continuerons vers l’idéal du désarmement nucléaire même compte tenu de l’environnement de sécurité difficile actuel”, a-t-il déclaré.

La catastrophe d’Hiroshima a été suivie du bombardement atomique de Nagasaki par l’armée américaine le 9 août, tuant instantanément plus de 75 000 personnes. Le Japon capitule six jours plus tard, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale.