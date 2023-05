Hippopotames et orques parmi cinq autres espèces à ajouter à la liste d’interdiction de l’ivoire | Nouvelles du Royaume-Uni

Le commerce de l’ivoire d’un hippopotame, d’un morse, d’un narval, d’un orque et d’un cachalot sera bientôt illégal, selon le gouvernement.

La loi sur l’ivoire de 2018 est entrée en vigueur en juin dernier pour protéger les éléphants et maintenant elle sera étendue pour couvrir ces cinq autres espèces.

Le naturaliste et présentateur de télévision Steve Backshall a déclaré : « C’est un moment important dans la conservation de ces espèces emblématiques.

« L’interdiction de l’ivoire bénéficie d’un large soutien public et aujourd’hui, en l’étendant davantage, nous envoyons un message clair qu’il n’y a pas de place au Royaume-Uni pour ce commerce ignoble. »

Le changement entrera en vigueur « en temps voulu » en fonction de la disponibilité du temps parlementaire, la sanction pour violation de la loi étant une amende illimitée ou jusqu’à cinq ans de prison.

La ministre de la Biodiversité, Trudy Harrison, a déclaré: « C’est un moment charnière dans la réalisation de l’un de nos principaux engagements de manifeste sur la conservation internationale.

« La loi sur l’ivoire est l’une des interdictions les plus sévères de ce type au monde et en étendant une plus grande protection juridique à cinq autres espèces, nous envoyons un message clair que le commerce de l’ivoire est totalement inacceptable.

« Le Royaume-Uni a longtemps ouvert la voie en matière de conservation et notre interdiction montre un leadership mondial continu en faisant tout ce que nous pouvons pour protéger les espèces les plus menacées au monde. »

Les hippopotames sont les plus exposés au risque d’exploitation de l’ivoire après les éléphants, selon le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales.

La liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature classe les hippopotames comme vulnérables, au même titre que le morse et le cachalot, tous menacés par la pollution, les voies de navigation, le changement climatique et les conflits humains.

« Une bonne journée pour la conservation »

Frances Goodrum, responsable des campagnes et des programmes au Fonds international pour la protection des animaux, a déclaré que les premières indications sont que l’interdiction a « un impact significatif » sur le commerce de l’ivoire d’éléphant.

« Pourtant, d’autres espèces sont encore braconnées dans le monde pour répondre à une demande inutile de produits de luxe en ivoire, notamment l’hippopotame, le morse, le narval, le cachalot et l’épaulard.

« Nous nous félicitons de la décision du Defra d’étendre cette législation puissante, qui contribuera grandement à réprimer un commerce préjudiciable.

« Aujourd’hui est un bon jour pour la conservation et un changement radical vers les engagements internationaux pour sauvegarder notre monde naturel. »