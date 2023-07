Hippodrome Royal Windsor: Jumping pour revenir sur la piste de Berkshire pour la première fois depuis 2005 | Nouvelles de la course

L’hippodrome Royal Windsor accueillera des courses de sauts pour la première fois depuis 2005 après une annonce d’Arena Racing Company (ARC) cet après-midi.

Le site de Berkshire aura des rencontres de sauts de retour sur le calendrier de la saison 2024/25 pour la première fois en 20 ans, après avoir accueilli des rencontres au nom d’Ascot lors du réaménagement en 2004 et 2005.

Le dimanche 15 décembre 2024 a été prévu pour le premier match de National Hunt sur le site, avec un nombre supplémentaire de matchs attendus tout au long des mois d’hiver avec des dates à confirmer.

Image:

Royal Windsor accueille actuellement la lucrative Fitzdares Sprint Series





L’ARC a également confirmé qu’il ne verrait aucune augmentation du nombre de matches qu’il accueille au cours de l’année avec ces nouveaux matches de saut remplacés par les réunions à plat de l’après-midi qui se sont tenues au début et à la fin de la saison en avril et en octobre.

Cette décision comprend un investissement important dans la surface de course avec de nouvelles zones de piste pour offrir une configuration optimale pour les courses de sauts.

L’un des gagnants les plus célèbres de Windsor sur les haies était Monet’s Garden, qui a remporté l’Ascot Hurdle en 2004 sur la piste lors du réaménagement, avant de remporter plusieurs courses de première année, notamment le Liverpool Hurdle, Old Roan Chase et le Melling Chase.

Image:

Le Jardin de Monet primé à Aintree





La piste accueille actuellement 26 rencontres par an, y compris la populaire série Monday Night Racing, avec la série Windsor Sprint et la finale.

Le directeur général de la division des courses d’ARC, Mark Spincer, a déclaré: « Nous souhaitons depuis longtemps ramener les courses d’obstacles à l’hippodrome Royal Windsor, et nous sommes vraiment ravis de confirmer ce plan bien avant le premier match prévu en décembre 2024.

« Bien que l’hippodrome n’ait pas organisé de rencontres de sauts régulièrement programmées depuis 1998, nous pensons que les plans que nous avons élaborés avec BHA signifieront que le petit nombre de rencontres que nous aimerions organiser s’intégrera bien aux rencontres populaires et établies de longue date. programme plat d’été.

« Une quantité importante de travail a été consacrée à l’examen de la configuration optimale pour les courses d’obstacles au Royal Windsor, qui verra le parcours configuré différemment de ce qu’il était auparavant, mais nous pensons que c’est une excellente proposition pour offrir aux fans de courses d’obstacles la chance de revenir au Royal Windsor, tout en n’affectant pas le programme d’appartements, ce qui est une considération importante.

« La proximité de la Tamise donne à la piste un excellent drainage, et nos archives montrent que l’hippodrome a très rarement organisé des sauts sur terrain lourd, la majorité des abandons étant dus au gel.

« Heureusement, les techniques de gestion du gazon se sont considérablement développées depuis lors, nous sommes donc convaincus de fournir un excellent terrain de saut pour les rencontres que nous aimerions organiser en 2024 et 2025 et au-delà. »