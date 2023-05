Hippocratic AI se lance avec 50 millions de dollars pour créer de grands modèles de langage pour les soins de santé

Hippocratic AI, une société d’IA générative développant de grands modèles de langage axés sur la sécurité pour les soins de santé, a été lancée avec un financement de démarrage de 50 millions de dollars.

Le cycle de financement a été codirigé par General Catalyst et Andreessen Horowitz.

CE QU’ILS FONT

Hippocratic AI construit un grand modèle de langage pour les soins de santé, se concentrant initialement sur des applications non diagnostiques et destinées aux patients. La société se concentre sur la certification, garantissant une bonne conduite au chevet du patient pour le bien-être des patients et l’apprentissage par renforcement à partir de la rétroaction humaine (RLHF) par le biais d’un panel de professionnels de la santé.

La société a déclaré que l’objectif était de réduire les coûts des soins de santé, d’élargir l’accès aux soins et d’augmenter l’offre et la disponibilité des travailleurs de la santé.

La société basée en Californie a été fondée par une équipe d’administrateurs d’hôpitaux, de médecins, de professionnels de Medicare et de chercheurs en IA de Johns Hopkins, Nvidia, Washington University à St. Louis, El Camino Health, UPenn, Stanford et Google.

« Le secteur de la santé a besoin de sa propre plateforme d’IA, qui se concentre sur l’autonomisation de la main-d’œuvre, la réduction de l’épuisement professionnel et l’amélioration de la sécurité des patients et des expériences avec le système de santé. Nous avons uni nos forces avec l’équipe Hippocratic AI, notre écosystème d’assurance santé et l’a16z équipe pour construire cette plate-forme. Notre objectif est d’augmenter fondamentalement l’offre et l’évolutivité des professionnels de la santé. C’est la clé pour réaliser la vision de l’assurance santé : un système de soins plus proactif, plus abordable et équitable pour tous « , Hemant Taneja, PDG et directeur général de General Catalyst, a déclaré dans un communiqué.

APERÇU DU MARCHÉ

Le cofondateur et PDG d’Hippocratic AI, Munjal Shah, a fondé le moteur de recherche visuel Like.com, qui Google racheté en 2010. Andreessen Horowitz a également investi dans Like.com.

Shah a cofondé de nombreuses autres entreprises, notamment Health Equity Labs, qui développe un score de type FICO pour la santé, et Health IQ, une plateforme compatible avec l’IA qui examine les dossiers de santé des personnes âgées pour les aider à sélectionner un plan Medicare Advantage.

Les outils d’IA générative et les grands modèles de langage ont fait leur chemin dans les soins de santé.

En avril, Google a annoncé que Med-PaLM 2, le grand modèle de langage médical du géant de la technologie, serait disponible pour certains clients Google Cloud dans les semaines suivant son annonce pour partager des commentaires, explorer des cas d’utilisation et pour des tests limités.

Med-PaLM 2 est une technologie d’IA générative qui utilise les LLM de Google pour répondre aux questions médicales.

L’utilisation de GPT-4 dans le domaine de la santé a également été largement exploré et débattu, certains experts affirmant qu’il a déjà un impact dans le cadre clinique.