Hippo se lance dans des lions essayant de traverser son territoire à la nage au Botswana

Inutile de dire que nous pensions tous qu’un lion est le roi de la jungle et qu’il est au-delà de la capacité de tout animal d’attaquer le prédateur suprême. Bien devinez quoi? Cette bulle a récemment éclaté après la diffusion d’une vidéo montrant un hippopotame attaquant le chat sauvage. Dans un incident ébouriffant, la vidéo, qui fait le tour d’Internet, révèle que le féroce hippopotame a effrayé non pas un mais trois lions en une seule tentative. L’interaction à couper le souffle entre eux a laissé les gens stupéfaits et étonnés en même temps. Et il y a de fortes chances que cela vous secoue également.

L’incident a eu lieu lorsque trois lions ont été “vus traversant le déversoir de Selinda dans le nord du Botswana”, selon le texte mentionné au début de la vidéo. Alors que les chats traversaient le déversoir, qui semblait être le territoire de l’hippopotame, ils ont été interceptés par l’énorme mammifère semi-aquatique en colère, qui a immédiatement chargé le trio. Au cours de cette attaque, l’un des lions instantanément, en un rien de temps, se précipita vers la rive de la rivière. Le deuxième lion a couru vers le côté droit de l’hippopotame, tandis que le troisième lion a été attaqué par le deuxième animal terrestre le plus lourd dans l’eau, dans une apparente démonstration de force et de domination territoriale.

La vidéo désormais virale a été partagée par la chaîne YouTube Great Plains Conservation, le 27 juin, qui, tout en la qualifiant de “moment inoubliable”, l’a intitulée “Hippo chasse le lion au Selinda Explorers Camp”. Dans la description de la vidéo, il est écrit : « Les meilleurs safaris sont faits de moments inoubliables… et celui-ci en fait sans aucun doute partie. Les invités du Selinda Explorers Camp au Botswana ont récemment vu quatre lions tenter de traverser le déversoir de Selinda mais ont été interceptés par un hippopotame. Le monstre territorial s’est déplacé à un rythme rapide pour chasser les lions, et une incroyable interaction entre les grands félins et le méga mammifère s’est déroulée sous le nez de nos invités chanceux. Heureusement, toutes les personnes impliquées s’en sont sorties indemnes.

Il a conclu en disant qu’ils se sentaient “privilégiés” d’assister à quelque chose d’aussi “remarquable”. La vidéo a choqué les internautes. Plusieurs ont été étonnés de voir la vitesse intimidante de l’hippopotame, malgré son poids lourd. Un utilisateur a écrit: “Quand cet hippopotame a nagé, il ressemblait littéralement à un hors-bord.” Un autre a commenté : « La vitesse à laquelle l’hippopotame s’est approché des lions est insensée. Maintenant, je comprends pourquoi tant de gens sont tués chaque année par des hippopotames.

Quelles sont vos opinions ? Avez-vous déjà vu quelque chose d’aussi incroyable ?

