Hippo chavire un bateau au Malawi ; enfant mort, 23 disparus

Un enfant en bas âge est décédé après qu’un bateau transportant plus de 30 villageois à travers la rivière Shire dans le district de Nsanje au Malawi a été attaqué par un hippopotame, provoquant son renversement, ont annoncé les autorités.

Une porte-parole de la police, Agnes Zalakoma, a déclaré que l’incident s’était produit tôt lundi et que 23 des 37 passagers du bateau étaient portés disparus et craignaient d’être morts dans l’eau, infestée de crocodiles et d’hippopotames.

« Des sympathisants ont réussi à sauver 13 personnes tandis que 23 autres ont disparu et le cadavre du bambin a été retrouvé », a déclaré Zalakoma dans un communiqué lundi, ajoutant que l’enfant décédé n’avait qu’un an.

Les sauveteurs continuent de rechercher les personnes disparues, a ajouté le communiqué de Zalakoma.

Zalakoma a déclaré mardi à CNN qu’il était dangereux de traverser la rivière et que les accidents sont fréquents.

« C’est trop dangereux parce que (la rivière) est trop peu profonde et dans cette rivière il y a des crocodiles qui attaquent la plupart du temps les gens et aussi des hippopotames qui provoquent des incidents comme celui auquel nous sommes confrontés », a déclaré Zalakoma.

Selon une députée du district de Nsanje, Gladys Ganda, les villageois traversaient la rivière Shire pour se rendre dans leurs fermes à la frontière malawienne avec le Mozambique lorsque leur bateau a été heurté par un hippopotame.

Les hippopotames sont l’un des animaux les plus dangereux au monde, et ils peuvent casser un canoë en deux avec leurs fortes mâchoires, selon National Geographic.

On les trouve naturellement dans certaines parties de l’Afrique subsaharienne, en particulier en Afrique orientale et australe.

Les attaques d’hippopotame sont également courantes en Afrique subsaharienne. En décembre, un garçon ougandais de deux ans a été attaqué par un hippopotame qui a avalé la moitié de son corps avant de le recracher, a annoncé la police ougandaise.