Hippo attaque un enfant en Ouganda et le recrache après le réflexe instantané d’un spectateur

Plusieurs cas d’enfants attaqués par des animaux sauvages font surface sur Internet, ce qui crée un émoi d’horreur et de danger parmi la génération actuelle. Heureusement, cette fois, un enfant n’a pas perdu la vie après avoir été attaqué par un hippopotame voyou en Ouganda. L’enfant de 2 ans jouait seul près de sa maison au bord d’un lac dans la ville de Katwa Kabatoro lorsqu’un hippopotame affamé l’a attrapé avec ses énormes mâchoires.

Le grand mammifère a avalé le bambin à mi-chemin lorsqu’un spectateur, identifié comme étant Christmas Bagonza, a commencé à lancer des pierres sur l’hippopotame. Alarmé par l’attaque du local, l’animal a recraché le bambin non identifié dans le district de Kasese en Ouganda. “Il (Bagonza) a lapidé l’hippopotame et lui a fait peur, ce qui l’a obligé à libérer la victime de sa bouche”, a déclaré le porte-parole de la police ougandaise, selon Capital FM Uganda. Ils ont en outre ajouté : “Il a fallu la bravoure d’un certain Chrispas Bagonza, qui se trouvait à proximité, pour sauver la victime”. Ainsi, ce sont la réflexion et l’action rapides du spectateur qui ont sauvé le petit d’une attaque animale féroce.

Apparemment, l’hippopotame est retourné dans le lac après avoir vomi l’enfant humain qui a ensuite été transporté d’urgence à l’hôpital pour y être soigné. Plus tard, il a été libéré par l’hôpital qui lui a administré un vaccin contre la rage. Pendant ce temps, la police a également déclaré, “le premier type d’incident où un hippopotame s’est égaré du lac Édouard et a attaqué un jeune enfant”. Les autorités ont également averti les familles vivant à proximité des refuges et des habitats pour animaux d’être conscientes de ces animaux et d’être prudentes en sortant.

Auparavant, un enfant de 8 ans avait été traîné à mort par un crocodile qui s’est jeté sur lui dans la rivière Marine au Costa Rica. L’enfant passait du temps avec sa famille avant que le reptile géant ne lui arrache la tête et ne l’entraîne dans l’eau devant ses parents. La bête sauvage a pris sa vie en un clin d’œil, laissant ses parents impuissants et le cœur brisé

