Hipkins a prêté serment en tant que Premier ministre néo-zélandais et s’engage à se concentrer sur l’économie

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – Chris Hipkins a prêté serment mercredi en tant que 41e Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, à la suite de la démission inattendue la semaine dernière de Jacinda Ardern.

Hipkins, 44 ans, a promis une approche de retour aux sources axée sur l’économie et ce qu’il a décrit comme la «pandémie d’inflation».

Il aura moins de neuf mois avant de se présenter à des élections générales difficiles, les sondages d’opinion indiquant que son parti travailliste est à la traîne de son opposition conservatrice.

La gouverneure générale de la Nouvelle-Zélande, Cindy Kiro, a présidé la brève cérémonie d’assermentation devant ses amis et collègues après avoir accepté la démission d’Ardern.

“C’est le plus grand privilège et la plus grande responsabilité de ma vie”, a déclaré Hipkins lors de la cérémonie. “Je suis énergisé et excité par les défis qui m’attendent.”

Carmel Sepuloni a également prêté serment en tant que vice-Premier ministre, la première fois qu’une personne d’origine insulaire du Pacifique assume ce rôle. Elle a félicité Hipkins et l’a remercié pour la confiance qu’il avait placée en elle.

Après la cérémonie, Hipkins a déclaré en aparté aux journalistes: “Cela semble assez réel maintenant.”

Hipkins est connu de beaucoup sous le surnom de “Chippy”, qui correspond à son attitude optimiste et à ses compétences de bricoleur amateur.

Il a été ministre de l’Éducation et de la Police sous Ardern. Il s’est fait connaître du public pendant la pandémie de COVID-19, lorsqu’il a assumé une sorte de rôle de gestion de crise. Mais lui et d’autres libéraux ont longtemps été dans l’ombre d’Ardern, qui est devenu une icône mondiale de la gauche et a illustré un nouveau style de leadership.

Ardern a déclaré la semaine dernière qu’elle démissionnait après plus de cinq ans dans le rôle parce qu’elle n’avait plus “assez dans le réservoir” pour faire justice au travail. “C’est aussi simple que ça,” dit-elle.

Mardi, elle a fait sa dernière apparition officielle en tant que Premier ministre, affirmant que ce qui lui manquerait le plus, c’était les gens parce qu’ils avaient été la “joie du travail”. Mercredi matin, elle a été accueillie par des câlins et des adieux par des dizaines d’anciens membres du personnel et d’admirateurs sur le parvis du Parlement alors qu’elle quittait le bâtiment.

Ardern prévoit de rester en tant que législateur d’arrière-ban jusqu’en avril pour éviter de déclencher une élection spéciale avant les élections générales du pays en octobre.

Le chef de l’État néo-zélandais est le roi britannique Charles III, et Kiro est son représentant en Nouvelle-Zélande, bien que ces jours-ci, la relation de la nation avec la monarchie soit largement symbolique.

Le prince britannique William et sa femme, Kate, ont remercié Ardern sur Twitter « pour votre amitié, votre leadership et votre soutien au fil des ans, notamment au moment du décès de ma grand-mère. En vous envoyant, Clarke et Neve, nos meilleurs vœux. TOILETTES”

Clarke Gayford est le fiancé d’Ardern et Neve est leur fille de 4 ans.

Nick Perry, l’Associated Press