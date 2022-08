Hipi lance Stunner – le premier concours numérique au monde pour célébrer les créateurs de mode de demain

Hipi annonce le lancement de “Hipi Stunner”, le premier concours numérique au monde pour célébrer les pilotes de mode de demain. Il a été mis en ligne sur l’application Hipi le 3 août 2022. Le concours de six mois identifiera et récompensera six superbes ambassadeurs de style new-age qui aiment la mode et aiment créer du contenu inspirant basé sur la mode. Il offre une opportunité inédite aux passionnés de mode, hommes et femmes, qui ont le don de créer des vidéos liées au style pour mettre en avant leurs personnalités uniques. Les candidats s’affronteront dans une variété de tâches de stylisme de mode et de création de vidéos numériques pour montrer leur penchant pour la mode et les médias sociaux. Le concours est présenté et jugé par Nikita Anand, Miss India Universe 2003.

Chaque mois, les participants participeront à des défis basés sur la mode et créeront un contenu unique, frais et divertissant. À la fin de chaque mois, le meilleur créateur de contenu remporte le titre de Hipi Stunner lors d’une cérémonie de couronnement mémorable et très spéciale, ainsi qu’un prix en espèces d’un lakh INR. À la fin du concours, les six Hipi Stunners foulent le tapis rouge des Zee Cine Awards avec les meilleures stars de cinéma et goûtent à la vie sous les projecteurs.

Conçu par Hipi, le spectacle a été co-conçu par Deepshika Bhatnagar, le célèbre réalisateur de l’émission emblématique Band Baaja Bride sur NDTV Goodtimes. Hipi offrira à ses utilisateurs une expérience immersive unique en son genre leur permettant de voter pour leur concurrent préféré du concours sur l’application Hipi. Les utilisateurs de Hipi peuvent regarder de nombreuses vidéos engageantes des candidats qui les aideront à mieux connaître les candidats et leurs personnalités.

Commentant l’annonce, GBS Bindra, directeur commercial de Hipi, a déclaré : « Hipi Stunner est une initiative visant à rendre le monde de la mode, de la beauté et du style ouvert à tous. Notre objectif est de fournir une rampe de lancement à ceux qui aiment la mode et expriment leur style mettant en valeur leur individualité via des vidéos courtes divertissantes”.

Enthousiasmée par cette association, Nikita Anand a déclaré : “Je suis impatiente d’aider les participants à célébrer leur unicité, leur confiance et leur individualité tout en étant bien dans leur peau. Je suis ravie de faire partie du processus qui donner à chacun et à chacun une chance équitable de partager la vedette pour exprimer sa vraie personnalité en faisant sa déclaration de style ».

Hipi a également lancé le premier défi pour marquer le début de Hipi Stunner nommé “A Nostalgic Summer”. Le concours continuera de repousser les limites avec des défis prêts à l’emploi mais faciles dans les mois à venir, que les participants pourront relever dans le confort de leur foyer.

Pour en savoir plus, visitez: www.hipi.co.in/stunner

À propos de Hipi

Hipi est une destination vidéo courte de premier plan qui inspire la créativité et la passion. Fabriqué en Inde, Hipi est déjà devenu la plate-forme de vidéos courtes préférée en Inde pour de nombreux créateurs talentueux. Hipi rassemble des moments de joie, d’inspiration et de découverte. La plate-forme permet aux marques et aux commerçants d’exploiter la puissance de la narration et de la découverte de produits dans un environnement de marketing de détail en pleine évolution.

L’application peut être téléchargée sur le Google Play Store et l’App Store d’Apple.