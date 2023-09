Hipgnosis Song Fund (HSF), dont l’activité repose sur la détention de droits musicaux et la collecte redevances musicales, est de devoir vendre une partie de sa chanson catalogues pour renforcer ses résultats.

HSF, un fonds créé il y a cinq ans et basé au Royaume-Uni, vend 29 chanson catalogues, y compris ceux de le la chanteuse Shakira, la le rappeur Nelly et le Le producteur de disques canadien Bob Rock, pour 440 millions de dollars. L’acheteur est Hipgnosis Songs Capital, un fonds sœur détenu et géré par le gestionnaire d’actifs Blackstone. HSF vend également un collection de chansons non essentielles pour 25 millions de dollars à un autre acheteur, il annoncé hier (septembre. 14).

Avec les revenus de la vente, HSF envisage de financer un achat d’actionsprogramme de retour et réduire la dette, le tout pour faire grimper le cours de ses actions, ce que HSF estime ne reflète pas la « valeur fondamentale » de l’entreprise.

Hipgnosis avait déjà teasé un «vente stratégique de catalogues de chansonss » en juillet pour consolider son action.

En chiffres : Hipgnose’ vente de sauvetage



465 millions de dollars : Le tArgent total qu’Hipgnosis espère gagner grâce à la vente de ses actifs musicaux

180 millions de dollars : Le coût des services HSFprogramme de rachat de lièvres, pour augmenter son stock prix

250 millions de dollars : HSF robligations de paiement, au titre du crédit renouvelable (RCF) de l’entreprise

81% : Le slièvre de son portefeuille existant qui HSF continuera à retenir

47 : Le nombre de chansons dans Les 500 plus grandes chansons de tous les temps de Rolling Stone que HSF conservera après la vente, en baisse par rapport au actuel 52 dans le portefeuille de prévente

44% : Le trendement total vente HSF réalisera pour les actionnaires. L’accord donne « une preuve transactionnelle claire… de la valeur réalisable actuelle des catalogues de l’entreprise », selon Merck Mercuriadis, fondateur-PDG de HSF.

40 : Le nombre de dIl semble que d’autres parties intéressées doivent, en vertu de la clause de go-shop, présenter une meilleure proposition. Mais ils devront payer des frais de résiliation de 6,6 millions de dollars à HSF.

1 milliard de dollars : La somme d’argent que Blackstone a accepté de déployer en 2021, en partenariat avec Hipgnosis, pour acheter des droits musicaux

Entreprise d’intérêt : Round Hill Music Royalty Fund

Plus tôt ce mois-ci, Round Hill Music Royalty Fund, une société de capital-investissement se concentrersed, comme HSF, sur les investissements dans actifs de droits d’auteur sur la musique, a accepté une offre publique d’achat en espèces avec Alchemy Copyrights, basé à Los Angeles.

Graphique : l’action Hipgnosis a bondi suite aux nouvelles de Round Hill

Encore une chose : HSF sera-t-il liquidé ?

Un vote crucial des actionnaires en octobre sera obliger les investisseurs à décider s’il faut liquider le fonds ou le soutenir pendant cinq ans supplémentaires.

