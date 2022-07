Hip, Woke, Cool : tout est du fourrage pour l’Oxford Dictionary of African American English

Un projet du Hutchins Center for African and African American Research de l’Université de Harvard et d’Oxford University Press, le dictionnaire ne se contentera pas de collecter des orthographes et des définitions. Cela créera également un dossier historique et servira d’hommage aux personnes derrière les mots, a déclaré Henry Louis Gates Jr., rédacteur en chef du projet et directeur du Hutchins Center.

“Tout comme Louis Armstrong a pris la trompette et l’a inversée par rapport à la façon dont les gens jouaient de la musique classique européenne”, a déclaré Gates, les Noirs ont pris l’anglais et “l’ont réinventé, pour qu’il reflète leurs sensibilités et qu’il reflète leur moi culturel”. .”

L’idée est née lorsqu’Oxford a demandé à Gates d’unir ses forces pour mieux représenter l’anglais afro-américain dans ses dictionnaires existants. Gates a plutôt proposé de faire quelque chose de plus ambitieux. Le projet a été annoncé en juin, et la première version est attendue dans trois ans.

Bien qu’Oxford ne soit pas le premier dictionnaire qui se concentre sur le discours afro-américain, ce sera un effort bien financé – le projet a reçu des subventions des fondations Mellon et Wagner – et pourra puiser dans les ressources des grandes institutions.