Hip Hop Awards 2024 : Kendrick balaie la concurrence avec une soirée pleine de victoires | Nouvelles

Rappeur, acteur et producteur exécutif Gros Joe a accueilli les « BET Hip Hop Awards » 2024 pour la troisième fois le mardi 15 octobre, ouvrant le spectacle avec une performance enflammée de son single « Make It Rain » aux côtés de DJ Spinatik .

La nuit a vu un animateur vétéran Kendrick Lamar dominer la concurrence. L’artiste de la côte ouest a été nominé pour 11 prix et en a remporté 8, dont « Parolier de l’année », « Artiste hip hop de l’année », « Chanson de l’année » et « Réalisateur vidéo de l’année » avec Dave Free pour leur tube « Not Like Us ».