Hinsdale Humane Society planifie une collecte de fonds après la parade – Shaw Local

HINSDALE – Hinsdale Humane Society s’associe à La Grange Pet Parade et invite la communauté à revenir au HHS pour une fête après la parade de 11h30 à 15h30 le 3 juin.

L’événement a lieu au Hinsdale Humane Society Pet Rescue and Resource Center au 21 Salt Creek Lane à Hinsdale, a indiqué un communiqué de presse. Il propose des activités adaptées aux animaux de compagnie et aux familles. Les participants peuvent participer à des activités gratuites et payantes pour tous les âges. Les enfants peuvent participer au Kids Dash, qui est divisé en trois groupes d’âge.

La fête après le défilé comprend également des divertissements en direct, des food trucks, des snacks et des boissons, un stand de bière, un petit centre commercial, une tombola pour gagner jusqu’à 1 000 $ et des paniers de tombola, une vente aux enchères en ligne, un lavage de chien, un espace photo, une crique pour chat. , concours de costumes pour animaux de compagnie, promenade de gâteaux, stand de bisous pour chiens, salon de tatouage pour enfants, concours de mangeurs de tarte pour chiens, peinture faciale, maison gonflable, cours d’agilité pour chiens, vide-grenier avec des articles pour animaux de compagnie neufs et légèrement usagés, et d’autres activités.

Un billet coûte 20 $ par participant, mais est gratuit pour les enfants de 5 ans et moins et comprend cinq billets à utiliser lors de l’événement. Des billets supplémentaires seront disponibles à l’achat pour 2 $ chacun à la porte ou en ligne avant l’événement. On peut acheter des billets en ligne sur www.hinsdalehumanesociety.org. Les billets de tombola sont également disponibles en ligne, même pour ceux qui n’y participent pas. La vente aux enchères en ligne est en cours.

HHS sera ouvert aux adoptions le jour de la Post Parade Pet Party.

L’organisation remercie les sponsors présentateurs, Hinsdale Nurseries et Gebauer Tile & Stone, le sponsor Gold WillowGrove Pet Clinic, les sponsors Paw Print Oak Brook Kennel Club, Tina Tznaris à State Farm, Hanley Flight & Zimmerman et Blue Light Rain LLC pour avoir rendu l’événement possible. .

La communauté est invitée à s’amuser et à collecter des fonds pour les animaux adoptables, les programmes et les services offerts au Pet Rescue and Resource Center géré par la Hinsdale Humane Society. Pour information, visitez www.hinsdalehumanesociety.org ou appelez le 630-323-5630.