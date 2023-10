Hinsdale Central monte en profondeur vers le titre au 3A Plainfield North Sectional – Shaw Local

YORKVILLE – L’une des forces de l’équipe de golf masculine de Hinsdale Central est la profondeur.

Les Red Devils (286) ont parcouru cette profondeur en remportant la classe 3A Plainfield North Sectional de lundi au Whitetail Ridge Golf Club.

Le finaliste, Wheaton Warrenville South (294), était à huit coups du rythme, tandis que Genève (304) a remporté la troisième place tant convoitée pour se qualifier également pour les finales d’État de vendredi et samedi au Den at Fox Creek Golf Course à Bloomington.

Le senior Devon Swoyer a ouvert la voie aux Red Devils avec un score de moins de 70 pour terminer deuxième au classement général. Personne n’allait tout simplement menacer Isaac Rumler, étudiant de première année à Moline, qui a dominé le parcours de Yorkville avec huit birdies et un seul bogey pour un 64 de moins de 7.

« Nous sommes assez confiants la plupart du temps », a déclaré Swoyer. « En gros, c’est celui qui joue le mieux ce jour-là. Mully (Jack Mulligan) n’a pas connu sa meilleure journée, normalement il sera assez bas, mais cela peut être n’importe lequel d’entre nous.

Dru Devata a ajouté un 71, Kevin Wesolowski a obtenu un 72 et Alex Rasmussen et Rory Healy ont chacun obtenu un 73.

« Je pense que c’était une bonne journée pour tout le monde et même l’un des enfants qui avait un peu de mal à tenir le coup », a déclaré Devata. «J’ai pris un bon départ, de trois sous à cinq, donc c’était solide. J’ai eu du mal vers le milieu du tour, mais je l’ai ramené avec un birdie au 10 et j’ai roulé jusqu’au 17 et j’ai réalisé un double, ce qui était un peu coûteux, mais dans l’ensemble, j’ai bien réussi et j’ai passé une assez bonne journée.

Callan Fahey, de Wheaton Warrenville South, prend le départ lors de la section de golf de classe 3A Plainfield North Boys au parcours de golf Whitetail Ridge à Yorkville, le lundi 2 octobre 2023. (Sandy Bressner)

Callan Fahey, Michael Johansen et Charlie Gilligan ont également connu de bons jours pour mener les Tigres à l’état. Fahey et Johansen ont chacun tiré un 72, Gilligan un 73 et les seniors Chris Myers et Luke Webber ont ajouté un 77 chacun pour le score final de l’équipe.

« Nous sommes arrivés dans cette épreuve avec l’intention de gagner », a déclaré Gilligan. « Nous avons pensé en équipe et individuellement. Vous jouez à votre propre jeu ici, le but est donc de réussir un bon score et d’être minutieux individuellement. Si je fais cela, cela augmente les chances de notre équipe de s’en sortir.

Genève a obtenu le coup de pouce dont elle avait besoin pour dépasser une flopée d’équipes qui la talonnaient.

St. Charles North et Plainfield North (306 chacun), Waubonsie Valley et Batavia (307 chacun) et Moline (308) figuraient parmi les cinq équipes à seulement quatre coups ou moins des Vikings.

Les sous-classes ont ouvert la voie aux Vikings avec l’étudiant de première année Blake Makowski et l’étudiant de deuxième année Matt Trimble tirant chacun un 74.

Casey Sanborn de Plainfield North et Ivan Blood de Glenbard West ont tous deux tiré à égalité par 71 pour se qualifier individuellement pour l’État.

Matt Trimble, de Genève, putt lors de la section de golf Plainfield North Boys de classe 3A au parcours de golf Whitetail Ridge à Yorkville, le lundi 2 octobre 2023. (Sandy Bressner)

Parmi les autres qualifiés individuels figuraient Aiden O’Sullivan de Plainfield South, Andrew Freedlund de Batavia, Charles Davenport de Benet, Clay Heilman de St. Charles North et Conor Lynch de Downers Grove South, qui ont tous tiré un 72.

Grant Rosich, senior de Glenbard West, Justin Goebel, senior de Yorkville, et Jake Anderson, étudiant en deuxième année de West Aurora, ont chacun terminé avec un 73. Ils ont été contraints de participer aux séries éliminatoires pour les deux dernières places de qualification.

Anderson, qui a réussi le 17e trou de 172 verges, a commis un bogey au deuxième trou des séries éliminatoires tandis que les deux autres ont survécu, prolongeant leurs journées de jeu au lycée jusqu’au week-end.