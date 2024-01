Hinkley Point C retarde les accords, un coup dur pour la stratégie énergétique du Royaume-Uni

“Nous avons l’expertise, les chaînes d’approvisionnement et les équipes prêtes à construire Hinkley Point C en toute sécurité, dans les délais et dans les limites du budget”, a déclaré Vincent de Rivaz, alors directeur général d’EDF, en 2016 alors que le projet de construction de la première centrale nucléaire du Royaume-Uni station depuis les années 1990 a vu le jour.

Cette confiance s’est avérée déplacée. Plus tôt cette semaine, le service public français a annoncé le dernier d’une série de retards et de dépassements de coûts dans la centrale de 3,2 gigawatts en construction dans le Somerset.

L’échec d’une centrale censée fournir de l’électricité à 6 millions de foyers a soulevé de nouvelles questions sur la stratégie énergétique du Royaume-Uni et ses efforts visant à décarboner le réseau au cours de la prochaine décennie dans le cadre de son objectif d’atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

Une nouvelle génération de centrales nucléaires constitue un élément crucial de la campagne de décarbonation du gouvernement, avec des plans visant à atteindre 24 GW d’ici le milieu du siècle, contre 5,88 GW actuellement.

« L’énergie nucléaire est un élément clé de la transition du Royaume-Uni vers un système énergétique net zéro », a déclaré Simon Virley, responsable de l’énergie chez KPMG au Royaume-Uni. « Si nous ne parvenons pas à construire la capacité nécessaire, tout déficit sera très probablement comblé par le gaz, ce qui rendra plus difficile l’atteinte d’un système électrique net zéro dans les délais prévus. »

Hinkley Point C est la première de ce que les ministres espèrent être une nouvelle génération de centrales nucléaires qui remplaceront et augmenteront la production de ce qui reste du parc nucléaire britannique vieillissant, qu’EDF possède et exploite dans le cadre d’une coentreprise avec Centrica.

La flotte a fourni environ 14 % de l’électricité du Royaume-Uni en 2022, mais quatre des cinq centrales devraient fermer d’ici mars 2028, tandis que la demande d’électricité devrait augmenter à mesure que l’économie s’éloigne des combustibles fossiles.

Les analystes préviennent que les lacunes laissées par la production nucléaire pourraient faire grimper les prix de l’électricité vers la fin de la décennie, car les centrales électriques au gaz, qui tendent à fournir une électricité de secours coûteuse au réseau, devraient intervenir.

« Il est important de ne pas dissocier la sécurité énergétique et l’abordabilité de l’énergie », a déclaré Rob Gross, directeur du UK Energy Research Centre. « Si nous dépendons davantage du gaz et si le gaz reste cher, les prix de l’électricité auront tendance à être plus élevés. »

Le premier des deux réacteurs de 1,6 GW d’Hinkley Point C, qui devait commencer à produire de l’électricité en 2027, pourrait désormais être retardé jusqu’en 2031. EDF ne donne plus de date de mise en service pour la deuxième tranche, le coût de l’ensemble du projet ayant explosé. jusqu’à 46 milliards de livres sterling aux prix actuels.

Les analystes du LSEG ont estimé que les derniers retards dans la construction de la centrale feraient grimper les prix de gros de l’électricité jusqu’à 6 % entre 2029 et 2032, sur la base de l’hypothèse que la deuxième tranche serait mise en service en 2033.

“Si vous retirez une grande centrale électrique du côté de l’offre et que vous voulez que les lumières restent allumées, cela ne va pas freiner les prix de l’électricité”, a ajouté Martin Young, analyste chez Investec.

EDF étudie les moyens d’atténuer ce dernier retard. Il y a deux semaines, il a annoncé qu’il étudiait des plans visant à prolonger davantage la durée de vie de ses quatre centrales les plus anciennes, qui utilisent une technologie avancée de réacteurs refroidis au gaz et remontent aux années 1980.

Mais des doutes subsistent quant à ce projet. Jerry Haller, ancien directeur du démantèlement d’EDF, a déclaré devant le Parlement commission d’enquête en 2022 que rien ne pouvait être fait pour prolonger à nouveau la durée de vie de la flotte AGR. « Aucun investissement supplémentaire ne les mènera plus loin », avait-il alors déclaré.

EDF a déclaré que depuis ces commentaires, les nouvelles inspections des cœurs des réacteurs avaient « été meilleures ou conformes à nos attentes ». Il avait déjà décidé l’année dernière de maintenir deux des usines – Heysham 1 et Hartlepool – ouvertes jusqu’en 2026 au moins.

Mais même si l’on pouvait prolonger la durée de vie des réacteurs existants, les problèmes auxquels se heurte Hinkley Point C soulèvent des questions plus larges sur la manière dont le Royaume-Uni atteindra son objectif de production nucléaire de 24 GW d’ici 2050.

EDF avait déclaré que les retards précédents à Hinkley étaient dus aux perturbations causées par la pandémie de coronavirus. Mais cette fois, l’entreprise française, qui a connu des retards similaires sur deux autres centrales électriques en Europe utilisant la même technologie, a imputé ces revers à des problèmes d’ingénierie.

La seule autre grande centrale nucléaire proposée au Royaume-Uni sera une copie proche de celle de Hinkley Point C à Sizewell dans le Suffolk. EDF et le gouvernement britannique tentent actuellement de lever des fonds auprès d’investisseurs extérieurs pour le construire, pour un coût estimé à 20 milliards de livres sterling.

Contrairement à Hinkley Point C, où EDF supporte le risque de dépassement de coûts – un problème pour lequel l’État français fait pression sur le Royaume-Uni – le modèle de financement de Sizewell C exposera les payeurs de factures à une partie de ce risque. Néanmoins, le bilan d’EDF en matière de livraison pourrait inquiéter les investisseurs potentiels.

Le gouvernement prévoit également de soutenir plusieurs entreprises développant de nouveaux types de centrales nucléaires miniaturisées, baptisées petits réacteurs modulaires, les premiers contrats devant être attribués plus tard cette année.

Recommandé

Mais les SMR ne peuvent combler qu’une partie du déficit et le défi le plus urgent est d’atteindre l’objectif du gouvernement consistant à produire toute l’électricité à partir de sources à faibles émissions de carbone d’ici 2035 (ou 2030 si le parti travailliste d’opposition remporte les élections générales plus tard cette année).

« Le Royaume-Uni a besoin du nucléaire dans son mix de production d’électricité alors que nous nous dirigeons vers un système basé en grande partie sur des sources renouvelables », a déclaré Sir John Armitt, président de la Commission nationale des infrastructures.

« Hinkley Point C devrait toujours être en mesure d’apporter une contribution à l’objectif du gouvernement de décarboner le réseau électrique d’ici 2035, mais la possibilité qu’une centrale supplémentaire de grande envergure y parvienne est menacée à moins que nous puissions apprendre de Hinkley afin de construire davantage de futures centrales. rapidement et efficacement. »

Le gouvernement s’est dit “confiant” dans le fait qu’il disposait du “bon mix énergétique”, ajoutant que sa “feuille de route fixant la plus grande expansion du nucléaire depuis 70 ans”. . .[would]aidez-nous à atteindre nos objectifs ambitieux de fournir jusqu’à 24 GW d’énergie nucléaire à faible émission de carbone d’ici 2050 ».