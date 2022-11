Hindous et musulmans adorent ensemble en harmonie dans ce temple de l’Andhra Pradesh

Un temple hindou dans l’Andhra Pradesh reflète l’harmonie communautaire où les hindous et les musulmans adorent la divinité qui préside avec la plus grande dévotion et ferveur religieuse.

Entrant dans les détails, le temple Nagendra Swamy dans le village de Navuluru de Mangalagiri mandal dans le district de Guntur était situé dans un verger de mangues d’un demi-acre qui est très proche de la gare de Mangalagiri.

Lorsque les hindous ont offert des pujas à la divinité qui préside en tant que Sri Nagendra Swamy, les musulmans adorent la même chose sous le nom de Nagul Meera.

Les dévots en grand nombre des deux confessions se pressaient sur le lieu de culte tous les jeudis et dimanches. Les dévots faisaient des offres spéciales à la divinité comme la tonsure de la tête, le perçage des oreilles, mettant le nom de leurs nouveau-nés dans les locaux du temple quotidiennement.

Le temple était témoin de la forte ruée des dévots au cours du mois propice de Karthika chaque année. Comme le nom de la divinité présidente Sri Nagendra Swamy lui-même est le dieu serpent, il y a une énorme vague de fidèles le jour de Nagula Chavithi (adorant les dieux serpents et les déesses serpents) par rapport aux autres jours du mois de Karthika. On pense que Sri Nagendra Swamy est devenu Vasuki pour Lord Shiva et Adi Seshu pour Sri Maha Vishnu Murthi le jour de Nagula Chavithi. Avec cela, un grand nombre de fidèles visitent le temple et font des offres spéciales à la divinité qui préside où ils croient que ce faisant, leurs maladies seront guéries sans laisser de trace.

On pense également que le couple sans enfant aura la chance d’avoir des enfants après avoir fait une visite au temple avec une offre spéciale à Sri Nagendra Swamy.

Les autorités du temple ont construit un Kalayana Mandapam (salle de mariage) en 2008 où la plupart des fidèles célèbrent des mariages en présence de Sri Nagendra Swamy.

