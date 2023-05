Hindenburg: SEBI obtient plus de temps, audition sur le rapport du groupe d’experts le 11 juillet

La Cour suprême a donné aujourd’hui trois mois supplémentaires au régulateur des marchés de capitaux SEBI pour terminer son enquête dans l’affaire Hindenburg. Le Securities and Exchange Board of India (SEBI) avait demandé six mois supplémentaires, ce que la Cour suprême a refusé aujourd’hui.

Le juge en chef indien DY Chandrachud a demandé au SEBI de soumettre un rapport sur l’état de son enquête d’ici le 14 août, après quoi le tribunal décidera s’il accorde plus de temps au régulateur, comme l’a demandé son avocat Tushar Mehta lors de l’audience d’aujourd’hui.

« Nous ne vous accordons pas de prolongation indéfinie. Faites-nous savoir s’il y a une difficulté. Nous aurions pu vous donner du temps jusqu’au 30 septembre, mais dites-nous à quel stade en est l’enquête. Donnez-nous une mise à jour sur l’état de l’enquête, « , a déclaré le juge en chef Chandracud.

La prochaine audience aura lieu le 11 juillet.

Le 2 mars, la Cour suprême a ordonné au SEBI d’enquêter dans les deux mois sur toute violation avant et après le rapport Hindenburg sur le groupe Adani. Le 29 avril, trois jours avant la date limite de SEBI, le régulateur a demandé six mois supplémentaires. L’avocat de SEBI a déclaré que l’affaire concernait des juridictions transfrontalières, ce qui prendrait du temps à traiter.

Le juge en chef Chandracud a déclaré que le rapport d’un groupe d’experts du domaine nommé par la Cour suprême pour examiner le mécanisme de réglementation de l’Inde pour protéger les investisseurs, qui a déjà soumis son rapport, continuera d’aider le tribunal et de partager le rapport avec les parties impliquées dans cette affaire et leurs avocats.

Lors de la dernière audience du 12 mai, la Cour suprême a rejeté la demande de l’avocat du requérant, Prashant Bhushan, de demander au SEBI ce qu’il avait trouvé dans son enquête jusqu’à présent.

« Ce n’est pas une affaire criminelle dont le journal de cas doit être recherché », avait déclaré le juge en chef Chandracud.

Les membres du groupe d’experts nommés par la Cour suprême qui enquêtent sur le mécanisme de réglementation de l’Inde pour protéger les investisseurs sont le juge à la retraite de la Cour suprême, le juge AM Sapre, le juge à la retraite de la Haute Cour de Bombay, le juge JP Devadhar, l’ancien président de la State Bank of India, OP Bhatt, l’ancien ICICI Bank. le chef KV Kamath, le co-fondateur d’Infosys Nandan Nilekani et l’expert en valeurs mobilières et en réglementation Somasekhar Sundaresan.