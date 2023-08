Hindenburg Research affirme que Freedom Holding aide les Russes à échapper aux sanctions

Hindenburg Research, l’éminent vendeur à découvert qui a parié contre Jack Dorsey Bloc Carl Icahn et la startup du véhicule électrique Nicolas prend désormais en charge un courtage en ligne de 4,6 milliards de dollars basé au Kazakhstan.

Freedom Holding Corp. a été fondée à Moscou en 2008, avant de déménager plus tard au Kazakhstan, et cotée au Nasdaq en 2019. Après que la Russie a envahi l’Ukraine au début de l’année dernière, les sanctions américaines ont essentiellement rompu les liens entre les banques et les entreprises américaines et russes. Freedom a vendu ses activités russes.

Mais selon un rapport de Hindenburg mardi, ces liens restent étroits.

« Nous avons constaté que Freedom fait toujours des affaires sur le marché russe et que la société a ouvertement bafoué les sanctions ainsi que les règles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance de votre client (KYC) », a écrit la société.

Actions de Maintien de la liberté a chuté d’environ 3,3% mardi. Le rapport de Hindenburg est intervenu un jour après que Freedom l’a averti qu’il avait été informé par le Nasdaq de non-conformité pour avoir omis de soumettre son rapport trimestriel sur les résultats pour la période terminée le 30 juin.

Chez Freedom Holding dernier rapport annuella société a déclaré que les revenus pour l’exercice clos le 31 mars étaient de 795,7 millions de dollars, en hausse de plus de 100 % par rapport à deux ans plus tôt.

Au cœur de la croissance de l’entreprise, selon Hindenburg, se trouvait l’évasion des sanctions, y compris de l’Office of Foreign Assets Control, ou OFAC, du Département du Trésor américain. Hindenburg a souligné la reconnaissance de Freedom à la Securities and Exchange Commission qu’elle « fournissait des services de courtage à certaines personnes et entités faisant l’objet de sanctions imposées par l’OFAC, l’Union européenne ou le Royaume-Uni ».

Selon Hindenburg, les problèmes vont beaucoup plus loin.

La société a déclaré avoir appris au cours d’entretiens avec plusieurs anciens employés que l’argent des clients provenait des bureaux de Freedom en Russie et au Kazakhstan via une « entité bélizienne détenue par le PDG de Freedom ». Dépôts auprès de la SEC montrent que cette entité représentait 60 % des revenus d’honoraires et de commissions de Freedom pour l’exercice clos le 31 mars.

Le PDG de Freedom, Timur Turlov, est l’un des hommes les plus riches du Kazakhstan, bien qu’il soit sanctionné par l’Ukraine pour ses liens financiers avec la Russie.

Un ancien cadre supérieur a allégué à Hindenburg que le blanchiment d’argent russe était endémique. En ce qui concerne les normes de conformité, Hindenburg a déclaré que l’ex-employé les a décrites comme « littéralement rien ».

« Apportez simplement votre argent. Il n’y a aucune source de revenus, aucune source de fonds. Il n’y a pas de KYC. Rien », a déclaré l’entreprise, citant l’ancien employé. « La meilleure partie est que cela viole les lois anti-argent et anti-financement du terrorisme de presque tous les pays. Ils pourraient apporter de l’argent. J’ai personnellement vu des valises avec 2,5 millions de dollars apportées en espèces par un client. »