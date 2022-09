Hinckley Lions Club Cruise pour amasser des fonds pour les rénovations de la bibliothèque samedi – Shaw Local

Le Hinckley Lions Club organisera une croisière pour la bibliothèque samedi de 16 h à 19 h au centre-ville de Hinckley afin de recueillir des fonds pour les rénovations de la bibliothèque de Hinckley.

Rendez-vous à Hinckley et profitez de votre heure de dîner dans l’un des six restaurants de la ville : J&K Half Moon, South Moon BBQ, Fat Olive’s Pizza, Brown Pub, Dairy Joy et Subway.

L’événement gratuit offrira également un tirage au sort 50/50, ainsi que d’autres tirages au sort au profit de la rénovation de la bibliothèque Hinckley à leur nouvel emplacement. La musique sera fournie par le Hinckley Lions Club pendant l’événement.

À partir de 18 h 30, la Société historique parraine la Shade Tree Music Company sur la pelouse du bâtiment communautaire.

Pour plus d’informations, appelez Dave au 630-335-0816.