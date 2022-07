Hinckley-Big Rock rajeunit et grandit à la fin de l’été – Shaw Local

HINCKLEY – Peut-être que rien ne symbolise mieux le changement que subira l’équipe féminine de basket-ball Hinckley-Big Rock que l’ancien attaquant de l’équipe prenant le relais au poste de meneur.

Basés sur la garde et rapides ces dernières saisons sous la direction de l’entraîneur-chef Doug Brewington, les Royals sont plus jeunes et plus grands cette année. Avec toute la hauteur, Alyssa Swanson, senior de 5 pieds et 9 pouces, passera au poste de meneur, prenant le relais de Morgan King, diplômé 5-2 senior.

“C’est un look complètement différent cette année”, a déclaré Brewington. « Nous allons être très grands. Nous allons être lents mais nous allons être habiles. C’est une sorte de changement de vitesse, un look complètement différent en ce qui concerne l’équipe. Mais tout le monde intervient. Nous sommes un peu plus profonds cette année.

Devin Werner, senior 6-1, est également de retour pour les Royals, qui malgré sa taille peut également jouer sur le périmètre. Brewington a déclaré que cela donne à l’équipe beaucoup de flexibilité pour essayer de créer des décalages.

“Elle est une sorte d’hybride”, a déclaré Brewington. “Elle est douée comme une gardienne mais plutôt grande et forte au poste. Elle divise le temps et en essayant de créer des décalages pour elle selon qu’elle a un poste grand, haut et lent, nous la mettrons dans le périmètre et si elle a quelqu’un plus rapide sur elle, nous la laissons tomber dans le poste.

Sami Carlino de Hinckley-Big Rock va au panier lors d’un exercice le lundi 27 juin 2022, lors d’un entraînement de basket-ball féminin à l’école. (Mark Busch – [email protected])

Également dans le mélange est 5-10 étudiant en deuxième année Sami Carlino, qui a vu une action limitée l’an dernier.

Au fur et à mesure que l’équipe change de taille, elle devra remplacer la production d’Ashleigh Wackerlin, qui a récolté en moyenne 21,7 points par match pour les Royals l’an dernier. Cela signifie également que les Royals ralentiront un peu les choses en attaque.

“C’est plus difficile pour moi que pour les enfants”, a déclaré Brewington. « J’aime prendre des rebonds, sortir, allons-y. Ils obtiennent un rebond‚ faisons pression, puis tout le terrain. Avec cette équipe, c’est plus méthodique. Cela a mis ma patience à l’épreuve, mais les enfants ont l’air forts. C’est définitivement notre point fort, ce que nous cherchons à faire.

En plus de Wacklerin et King, le garde Sydney-Razo Ewan a également obtenu son diplôme. Le trio a joué un rôle important dans le succès des Royals l’an dernier alors que l’équipe a présenté une fiche de 23-11.

“L’an dernier, nous avions trois seniors très forts”, a déclaré Werner. « Mais nous avons de solides étudiants de première année qui arrivent cette année, donc ils seront une grande présence pour nous. J’ai hâte de voir comment ça se passe.

Brewington a déclaré que Werner apprend à entrer dans ce rôle principal.

“Cet été, elle apprend à être notre go-to kid”, a déclaré Brewington. “L’année dernière, tout l’accent était mis sur Ashleigh et elle ramassait les restes, profitait des équipes qui ne se concentraient pas sur elle. Cette année, je lui apprends “Hé, tu vas tirer le meilleur parti des autres équipes et tu vas attirer l’attention des autres équipes”. Vous devez apprendre à contrer les différences de ces autres équipes.

Swanson a déclaré qu’elle avait eu une période d’adaptation pour apprendre à exécuter le point.

“J’aime pouvoir tout gérer là-bas”, a déclaré Swanson. “C’est marrant. Je dois absolument comprendre que je suis celui qui contrôle. Étant notre garde le plus expérimenté – nous avons un groupe d’étudiants de première année et de deuxième année qui sont mes autres gardes, réalisant juste que je dois dribbler dans la peinture et ne pas avoir peur de cela.