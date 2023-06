Hinckley-Big Rock accélère les choses cet été – Shaw Local

HINCKLEY – En première année, Anna Herrmann a établi le record de Hinckley-Big Rock avec 76 tirs à 3 points en une saison.

À ce rythme, Herrmann sera le leader de sa carrière en 3s avant même que sa deuxième année ne soit terminée. Et elle devrait avoir beaucoup de looks alors que les Royals passent à un style de jeu plus rapide.

«C’est amusant de voir ce type d’athlétisme se répandre. L’année dernière, nous étions plutôt un rythme lent, méthodique. C’est donc définitivement un changement de stratégie pour les filles, de changer de style de jeu, mais ça a été amusant. — Doug Brewington, entraîneur de Hinckley-Big Rock

« Honnêtement, l’année dernière, j’étais plus assis sur l’aile que de simplement tirer, alors que cette fois, c’est plus des transitions 3, ce qui est honnêtement mieux pour moi », a déclaré Herrmann. « J’ai l’impression que si je cours, je tire, et c’est plus facile pour moi de les faire. »

[ Photos: Hinckley-Big Rock girls hold summer practice ]

Les Royals ont passé l’été à travailler sur leur nouveau jeu rapide. L’équipe de l’année dernière était basée autour du centre Devin Werner, qui était une sélection de la première équipe du Daily Chronicle All-Area.

Cette année, les Royals visent à être beaucoup plus axés sur la garde.

« C’est amusant de voir ce genre d’athlétisme déborder », a déclaré l’entraîneur Drew Brewington. «L’année dernière, nous étions plutôt un rythme lent, méthodique. C’est donc définitivement un changement de stratégie pour les filles, de changer de style de jeu, mais ça a été amusant.

Herrmann a déclaré qu’elle n’était pas vraiment préoccupée par le record en ce moment, mais qu’elle savait qu’il pourrait y avoir des pensées rampantes à ce sujet alors que l’hiver démarre à plein régime.

« En ce moment, je n’y pense pas vraiment parce que c’est juste l’été », a déclaré Herrmann. « Mais comme la saison, quand ça arrivera, je vais dire » Oh, tirez, mieux vaut le mettre en marche, prenez-le ici. ”

Raven Wagner de Hinckley-Big Rock se rend au panier lors de l’entraînement lundi. (Mark Busch – [email protected])

Raven Wagner fournira également aux Royals un coup de pouce en athlétisme cette année, a déclaré Brewington. La garde combo a un avantage contre pratiquement tous ceux qui la gardent, a déclaré Brewington. Elle peut isoler les joueurs de poste et créer de l’espace ou faire reculer les gardes et entrer dans la peinture.

Alors que l’été avance, Wagner s’échauffe.

« À tout moment, elle a un avantage sur n’importe quel joueur qui la garde, elle doit juste comprendre ce que c’est », a déclaré Brewington. « Donc, elle commence enfin à être en mesure de découvrir quel est cet avantage. Au cours des deux dernières semaines, elle a été en quelque sorte notre grande force de notation. Quand nous avons besoin d’un seau, apportez-le à Raven.

Sammy Carlino prendra le relais au poste, principalement en défense et lorsque les Royals seront obligés de ralentir dans des situations de ballon mort. Brewington a déclaré qu’elle avait récolté en moyenne 28 points en 32 minutes la saison dernière.

Brewington a déclaré qu’une paire d’étudiants de première année rendra l’équipe plus profonde et aidera à garder les choses fraîches tout en dirigeant une presse. Mia Cotton et Payton Murphy apporteront cette énergie élevée en défense et devraient figurer dans le top sept des Royals.

« Ils vont tous les deux jouer des minutes universitaires importantes pour nous cette année », a déclaré Brewington. « Ce sont deux petits moucherons qui ne se fatiguent jamais. Ils montent et descendent, ils mettent un peu la pression sur le ballon pour nous. Donc, ils sont en quelque sorte cet allumage pour nous. Une fois qu’ils sont là-bas et qu’ils volent autour, cela capte l’énergie de tout le monde.

Cotton et Murphy ont également couru à un rythme plus rapide l’année dernière au collège, tandis que les Royals universitaires étaient plus méthodiques.

« C’est un très grand changement par rapport à l’année dernière avec le nombre de gardes que nous finissons par avoir », a déclaré Wagner. «Et donc je pense que nous allons être des matchs plus rapides et plus rapides et, espérons-le, une défense plus serrée. Je pense que nous nous sommes assez bien adaptés, surtout avec la majorité des étudiants de première année. C’est ce qu’ils ont fait l’année dernière. Je pense donc que nous nous sommes assez bien adaptés ici.