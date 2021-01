James Hinchcliffe reviendra à Andretti Autosport pour une saison complète en IndyCar, une énorme reprise après que le populaire Canadien ait pavé seulement six courses ensemble l’an dernier.

Hinchcliffe a été pris de court à la fin de 2019 lorsqu’il a été remplacé chez Arrow McLaren SP avec un an restant à son contrat. Avec peu de temps pour trouver un nouvel emploi, il a signé le sponsor Genesys pour trois courses avec Andretti.

Il a finalement participé à six événements IndyCar l’année dernière et a annoncé mardi un partenariat de 10 courses avec Genesys qui le ramène dans une course à temps plein. Le parrainage de la Honda n ° 29 pour les sept courses restantes du calendrier IndyCar sera annoncé à une date ultérieure.

Ce programme est quelque chose sur lequel nous travaillons depuis le jour où nous avons signé notre contrat de trois courses avec Andretti Autosport en mars dernier », a déclaré Hinchcliffe. «Revenir à temps plein a toujours été l’objectif et c’est tellement agréable de savoir que je serai de retour sur la grille et avec une équipe aussi incroyable, une équipe avec laquelle j’ai eu beaucoup de bons souvenirs et de succès.

Andretti Autosport alignera également des voitures de saison complète en 2021 pour Colton Herta, Ryan Hunter-Reay et Alexander Rossi. Marco Andretti n’a jusqu’à présent annoncé l’Indianapolis 500 que sur son calendrier IndyCar.

Genesys est considéré comme un leader mondial de l’expérience client cloud avec une présence importante d’employés à Indianapolis. L’année dernière, Hinchcliffe a pu s’associer à Genesys pour trois courses dont l’Indianapolis 500 alors qu’il essayait de rester dans une voiture après son tir brusque par Arrow.

Il a pu apporter le parrainage à Andretti, où Hinchcliffe a passé trois saisons de 2012 à 2014. Il a remporté trois courses lors de ce relais avec Andretti, ainsi qu’une place de départ au premier rang pour l’Indy 500.

Nous nous appuyons sur notre formidable partenariat avec James Hinchcliffe et Andretti Autosport », a déclaré Tony Bates, PDG de Genesys. «Le succès que nous avons vu ensemble va au-delà du lien profond que Genesys entretient avec la communauté d’Indianapolis.