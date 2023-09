Hinata Miyazawa : Manchester United signe le vainqueur du Soulier d’Or de la Coupe du Monde Féminine | Actualités du centre de transfert

Manchester United a annoncé la signature de la gagnante du Soulier d’Or de la Coupe du Monde Féminine Hinata Miyazawa.

La milieu de terrain a marqué cinq buts en quatre matchs pour le Japon, faisant d’elle la seule lauréate non européenne du tournoi. Ils ont été éliminés en quarts de finale par la Suède.

Au niveau national, Miyazawa a joué son football le plus récent dans le nord du Japon avec Mynavi Sendai, équipe de la WE League, qu’elle a rejoint en 2021.

Miyazawa a déclaré : « Je suis vraiment très heureux de faire partie de cette merveilleuse famille et de cette grande équipe. J’ai vraiment hâte de commencer et j’espère que mon style de jeu enthousiasmera nos fans. »

Le manager de Man Utd, Marc Skinner, a ajouté : « Hinata rejoint notre famille United après avoir prouvé ses qualités au plus haut niveau.

« Comme l’a montré sa victoire au Soulier d’Or lors de la Coupe du Monde Féminine de cet été, elle enthousiasmera nos fantastiques supporters avec son style de jeu direct et sa capacité à trouver les espaces les plus dangereux. Nous avons hâte de la voir évoluer encore plus au sein de notre équipe. « .

La responsable du football féminin, Polly Bancroft, a également déclaré : « Après la Coupe du monde féminine de cet été, la qualité offensive de Hinata parle d’elle-même. Nous sommes ravis de l’accueillir à Manchester United et dans le football européen. »

La fenêtre de transfert féminine reste ouverte jusqu’au 14 septembre. Manchester United a récemment rejeté une offre record du monde pour un gardien de but pour Mary Earps, après sa propre performance à la Coupe du monde.

Man Utd vs Arsenal sera diffusé en direct sur Sky

Le match de début de saison entre Man Utd et Arsenal sera retransmis en direct sur Sky Sports





Les fans de Manchester United pourront regarder Miyazawa en action lorsqu’ils affronteront Arsenal le vendredi 6 octobre, en direct sur Sky Sports, la dernière série de matchs diffusés étant également annoncée. Le coup d’envoi aura lieu à 19h30 et sera diffusé sur Sky Sports Premier League.

Le dimanche 8 octobre, le match de Liverpool contre Aston Villa sera également retransmis en direct.

Le week-end suivant, Chelsea vs West Ham sera diffusé le samedi 14 octobre avec le derby du Merseyside entre Liverpool et Everton le dimanche 15 octobre.

Les rencontres WSL récemment annoncées en direct sur Sky dans leur intégralité :

Vendredi 6 octobre – Manchester United vs Arsenal, coup d’envoi à 19h30, en direct sur Sky Sports Premier League

Dimanche 8 octobre – Liverpool vs Aston Villa, coup d’envoi à 18h45, en direct sur Sky Sports Football

Samedi 14 octobre – Chelsea vs West Ham, coup d’envoi à 17h30, en direct sur Sky Sports Premier League

Dimanche 15 octobre – Liverpool vs Everton, coup d’envoi à 16h30, en direct sur Sky Sports Premier League

