Hina Khan s’ouvre sur le message qu’elle a reçu de Priyanka Chopra après la mort de son père

Les temps ont été difficiles pour Hina Khan car l’acteur a perdu son père. Alors qu’elle faisait face à la mort de son père, l’acteur a reçu un SMS positif pour le coronavirus. Lors d’une récente interaction, Hina a révélé le message qu’elle a reçu de Priyanka Chopra Jonas. Il y a quelques années, PeeCee a également perdu son père après une maladie prolongée. Khan l’a qualifié de spécial et émouvant.

Hina a dit à Mlle Malini : « Priyanka Chopra est une femme et une entrepreneure tellement occupée. Elle m’a envoyé un SMS après la mort de mon père. Et un si long message… parce qu’elle comprend ce que cela signifie de perdre son père. C’était vraiment spécial et sincère. -émouvant. »

Plus tôt lors d’une interaction avec Hindustan Times, Hina a parlé de la mort de son père en déclarant: « Je ne suis pas en état d’esprit pour parler. Plus vous y pensez, plus ça fait mal. Je n’ai pas envie de faire quoi que ce soit ou interagir avec qui que ce soit. Je vais prendre du temps et je veux prendre ce temps, même si certains engagements professionnels ne peuvent pas être différés. «

En obtenant le COVID-19 positif, Hina a déclaré dans un chat sur Instagram: « Je vais bien, mais je pense qu’en revenant de Srinagar, je n’ai pas vraiment pris de précautions. Je n’étais pas dans un état d’esprit, c’est pourquoi quoi qu’il s’est passé , est arrivé. Mais Dieu merci, ma famille a été testée négative. Je sais que je n’ai pas pris de précautions en revenant et cela m’a permis d’être testé positif. Mais ça va, je vais plutôt bien maintenant, j’ai été testé négatif. «