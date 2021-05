Hina Khan s’ouvre sur la disparition de son père

L’acteur de télévision Hina Khan, qui a récemment perdu son père après avoir souffert d’un arrêt cardiaque, a parlé de sa mort et de la façon dont elle avait géré sa disparition. L’acteur était au Cachemire lorsque son père a respiré son dernier souffle.

« Je ne suis pas dans un état d’esprit pour parler. Plus vous y pensez, plus ça fait mal », a déclaré Hina Khan à Hindustan Times dans une discussion exclusive.

Elle a ajouté: « Je n’ai pas envie de faire quoi que ce soit ou d’interagir avec qui que ce soit. Je vais prendre du temps et je veux prendre ce temps, même si certains engagements de travail ne peuvent être différés. »

Hina avait pris une pause du travail après le décès de son père, mais est devenue active sur le « gramme pour la sortie de son clip vidéo ‘Patthar Wargi’ ‘, que l’actrice a déclaré lors d’une récente session en direct sur Instagram que sa sortie avait été poussée à sa demande. , mais ne pouvait pas être retardé davantage.

Pour l’inversé, peu de temps après le retour de Hina de Srinagar après avoir reçu la tragique nouvelle de la disparition de son père, elle a reçu un diagnostic de COVID. Elle s’est immédiatement isolée et a récemment révélé qu’elle avait été testée négative bien qu’elle ait encore toussé et qu’elle se sentait lourde sur la poitrine.

Hina a déclaré lors du chat Instagram: « Je vais bien, mais je pense qu’en revenant de Srinagar, je n’ai pas vraiment pris de précautions. Je n’étais pas dans un état d’esprit, c’est pourquoi quoi qu’il arrive, c’est arrivé. Mais Dieu merci, ma famille a été testée négative. Je sais que je n’ai pas pris de précautions en revenant et cela m’a conduit à un test positif. Mais ce n’est pas grave, je vais plutôt bien maintenant, j’ai testé négatif. «

Elle a également dit: « Je vais bien, je vais beaucoup mieux. J’ai été testé négatif mais j’ai toujours une toux et une certaine lourdeur dans la poitrine. Je suis sur la voie du rétablissement. Cela prendra du temps. »

À propos de ce qui l’a fait continuer dans ces moments difficiles où elle a dû s’isoler peu de temps après avoir reçu la nouvelle de la mort de son père, Hina a déclaré à HT: «J’ai été une personne forte et je connais mes responsabilités et mes priorités. Je sais ce que mon père ferait. Ma plus grande priorité maintenant est ma mère. Ma mère a le cœur brisé mais elle essaie. Mes parents formaient un couple merveilleux et c’est grâce à eux que je crois en l’institution du mariage. J’ai vu leur querelle, leur camaraderie et leur amour J’ai toujours prié pour que si j’avais un mari, j’aimerais en avoir un comme mon père. Il était parfait à tous égards. «

Elle a ajouté: « Covid était coriace. J’avais peur, paniquais et j’allais avoir des crises de panique. Mon rythme cardiaque grimpait. J’étais en mauvaise posture. Quelque part, je sentais que tout se passait pour sa raison alors que ma maladie distrayait ma mère et Je l’ai aidée à faire face. Je ne pouvais pas la voir car j’étais isolée mais elle était sur ses gardes pour prendre soin de moi. «

À propos de l’isolement et de la façon dont cela l’a affectée, Hina a déclaré: «Être isolé est la pire chose qui puisse arriver à quelqu’un à Covid car vous n’avez personne pour la compagnie, à qui parler ou vous aider pendant les crises de panique.

«Pendant mon isolement, je passais des appels vidéo tout le temps et il y avait des gens qui m’ont gardé sain d’esprit. Sinon, aap pagal ho jaoge. Ce n’est que lorsque cela vous arrive, que vous vous rapportez à une situation à un autre niveau. Je prie pour les gens dans l’isolement afin que Dieu leur donne de la force », a-t-elle conclu.