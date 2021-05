Hina Khan se dit «fille impuissante», ne peut pas être aux côtés de sa mère après la mort de son père à cause du COVID | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Hina Khan, qui a récemment perdu son père à la suite d’un arrêt cardiaque soudain, s’est adressée à son Instagram pour partager son impuissance car elle ne peut pas être aux côtés de sa mère dans cette période difficile en raison d’être COVID positive.

Hina a partagé deux photos d’elle-même – l’une en noir et blanc et l’autre en couleur, portant un masque et mise en quarantaine sur son Instagram samedi (1er mai).

«Une fille impuissante qui ne peut même pas être avec sa mère pour la réconforter, quand elle a le plus besoin d’elle…», a écrit l’actrice Kasautii Zindagii Kay sur son message.

Parlant de la façon dont les temps sont mauvais pour tout le monde, se souvenant de son défunt père et s’appelant « La fille forte de papa », la femme de 33 ans a en outre écrit: « Chers gens, les temps sont très durs non seulement pour nous, mais pour tout le monde. thrs un dicton, les temps difficiles ne durent pas, les gens difficiles le font .. Et je suis, étais et serai toujours la fille forte de mon papa..Envoyez vos prières plz Let thr be light..Dua. «

Divers amis de l’industrie ont envoyé de l’amour et de la force à l’actrice de ‘Naagin’ dans la section des commentaires de son message. « Que Dieu vous bénisse », a écrit Gauahar Khan « Vous êtes l’amour le plus fort que vous soyez », a écrit Priyank Sharma « Hina qu’Allah vous donne de la force bébé … vous envoyant de l’amour lumière et Dua », a écrit Amruta Khanvilkar.

Alors que le petit ami de Hina, Rocky Jaiswal, a commenté avec un emoji de cœur sur le message de l’actrice.

Hina a perdu son père Aslam Khan le 20 avril à la suite d’un arrêt cardiaque. L’actrice qui était occupée à tourner au Cachemire avec l’acteur Shaheer Sheikh, s’est précipitée à Mumbai après avoir reçu la nouvelle de la disparition soudaine de son père.

Le 26 avril, l’équipe de l’actrice a annoncé via son compte Instagram qu’elle avait été testée positive au COVID-19 et qu’elle était en isolement à domicile.

Hina Khan est devenue célèbre avec son émission de télévision populaire Yeh Rishta Kya Kehlata Hai et a ensuite fait partie d’émissions de téléréalité comme Khatron ke Khiladi et Bigg Boss. L’actrice s’est également aventurée dans des films et des séries Web et est également une influenceuse active des médias sociaux.