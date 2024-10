Hina Khan rédige une note de motivation alors qu’elle partage des photos de la perte de ses cils à cause des séances de chimiothérapie ; écrit ‘nous verrons tout cela jusqu’au bout’

Hina Khan combat actuellement la troisième étape cancer du sein elle a partagé avec ses fans un certain nombre d’effets secondaires liés au traitement pendant qu’elle prend chimiothérapie . Malgré ses difficultés, Hina a persévéré et a servi d’inspiration à beaucoup. Hina a beaucoup agi sur les réseaux sociaux en partageant des détails sur sa bataille contre le cancer du sein, qu’il s’agisse de cicatrices, de son insupportable douleur neuropathique à perte de cheveux l’actrice a tout partagé. Maintenant, Hina a utilisé son compte Instagram pour partager des photos de la perte de ses beaux cils.

Avec les photos, Hina a partagé un note de motivation cela lui permet de continuer ses séances de chimiothérapie. Hina a écrit : « Tu veux savoir quelle est ma source de motivation actuelle ? Autrefois membre d’une puissante et belle brigade qui ornait mes yeux. Mes cils génétiquement longs et beaux. Ce COURAGEUR ET SOLITAIRE GUERRIER, mon dernier Cil debout, a tout combattu à mes côtés. À l’approche du dernier cycle de ma chimio, ce seul Cil est ma MOTIVATION. Nous verrons tout cela jusqu’au bout… Oui, nous le ferons InshaAllah. »

Plus tôt, Hina avait expliqué qu’elle souhaitait annuler un événement car elle devait rester debout pendant plus d’une heure et elle souffrait déjà de graves douleurs neuropathiques. Elle a également partagé une vidéo dans laquelle on la voit abandonner ses talons et opter pour des baskets pour se sentir un peu à l’aise et continuer son événement.

Décrivant la douleur, Hina a écrit : « Quelle journée ce fut… comme vous le savez tous, j’ai cette douleur neuropathique invalidante et cela rend extrêmement difficile de rester debout plus de quelques minutes d’affilée. Cet événement était un engagement pris des mois avant le début. les effets de mon traitement se sont manifestés.

Elle a ajouté : « Je vais être honnête, au départ, je voulais rembourser et annuler cette offre parce que cet événement m’obligeait à rester debout pendant 1 heure et demie sur scène et j’étais extrêmement nerveuse et je ne savais pas si je serais en mesure de le faire. pour y parvenir. Mais d’une manière ou d’une autre, Dieu m’a donné tellement de force et j’ai réussi à me décider parce que je ne voulais pas que les organisateurs soient confrontés à des problèmes à cause de ma santé et de mes limites.

Hina s’est battue courageusement cancer de stade trois . Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et prions pour qu’elle rebondisse en meilleure santé et complètement guérie.