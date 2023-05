Hina Khan, Ram Kapoor, Ankita Lokhande et bien d’autres ; ces acteurs de télévision gagnent plus que les célébrités de Bollywood [Watch Video]

Les acteurs de télévision gagnent plus que les célébrités de Bollywood : Malgré la popularité croissante des plateformes OTT, des émissions de télévision telles que Anupamaa, KBC, The Kapil Sharma Show et Shark Tank India continuent d’attirer un large public. Le travail acharné et le dévouement des acteurs de la télévision qui travaillent sans relâche pendant de longues heures pour soutenir leurs émissions sont souvent récompensés par des revenus importants. Étonnamment, certains acteurs de la télévision gagnent plus que les stars de Bollywood, prouvant que le petit écran n’est pas inférieur au grand écran. Des acteurs renommés comme Divyanka Tripathi, Hina Khan, Ronit Roy, Ankita Lokhande, Mohit Raina et Ram Kapoor ont gagné des lakhs par épisode, ce qui démontre leur talent exceptionnel et le succès de la télévision en tant que média. Voici quelques acteurs de télévision qui gagnent plus que les célébrités de Bollywood. Regardez des vidéos de divertissement.