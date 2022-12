Hina Khan présente son côté sexy en vibrant sur le Beshram Rang de Deepika Padukone, laissant les internautes impressionnés

La chanson Besharam Rang de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone de leur futur acteur Pathaan a certainement fait du bruit. La chanson devient virale chaque jour qui passe, et maintenant même les acteurs ont commencé à faire des bobines dessus. La diva de la télévision Hina Khan est parmi les premières à avoir dansé sur les airs de la chanson.

Hina a partagé une bobine sur son Instagram où elle fait correspondre la grâce et la sensualité de Deepika. Pour la bobine, Deepika portait un haut scintillant et a montré ses mouvements grésillants. La star de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai a posté la vidéo avec la légende : “Une chanson aussi bonne, ça devait vibrer ! #Pathaan #BesharamRang @iamsrk @deepikapadukone.”

Voir la vidéo







Dès que Hina a sorti la vidéo, Internet s’est divisé. D’un côté, les fans de Hina l’appellent mieux que la chanson OG de Deepika Padukone. Quelques autres se sont moqués et ont trollé l’actrice. Un utilisateur a écrit : “ta robe, adayein… était bien meilleure que deepika.” Un autre utilisateur a ajouté : “Mais apko dance nhi aata.” Un utilisateur a déclaré : “Mieux que l’original…”, tandis qu’un autre utilisateur a ajouté : “Danse nh ata tou mat kro”. Un internaute a ajouté : “Maidam ji deepika ko copie nhi kr payi sari ladkiya a confondu hai ye mouvement de danse unse ho hi nhi pa rha hai.” Un autre internaute a écrit : « deepkia sy toh lakh guna acha lag are ».

La chanson Besharam Rang a fait sensation sur les réseaux sociaux. Alors que les fans de SRK-Deepika s’extasient sur la chanson. D’autres internautes et même quelques personnalités politiques sont vexés par l’obscénité présentée dans la chanson. Il y a des gens qui ont qualifié la chanson de “vulgaire”.

La chanson a été chorégraphiée par Vaibhavi Merchant, et elle a ajouté : “Étrangement, je n’ai jamais pu chorégraphier quelque chose pour Deepika jusqu’à Besharam Rang. Donc, c’est ma première chanson avec Deepika et je savais que je devais faire quelque chose de vraiment spécial. pour celle-ci. C’était très attachant pour moi de la voir s’approcher de moi et dire enfin nous allons travailler l’un avec l’autre. J’ai dit à Deepika que je voulais vraiment rendre cette chanson très spéciale pour elle parce que c’était leur première et elle ne Je ne veux pas tourner une meilleure chanson avec elle que celle-ci à l’avenir.” Pathaan sortira en salles le 25 janvier 2023.