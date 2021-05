New Delhi: L’actrice Hina Khan a divisé les internautes avec sa dernière vidéo dans les coulisses de son prochain album de musique « Baarish Ban Jaana » avec l’acteur Shaheer Sheikh.

Hina s’est rendue sur son compte Instagram samedi 29 mai pour publier une vidéo d’elle-même et de Shaheer Sheikh se mordant les dents par un froid glacial alors qu’ils sont enveloppés dans des serviettes et racontent comment elle a été torturée à moins de degrés pour tirer sous la pluie.

« C’est ainsi que nous avons été torturés à une température de moins de degrés avec un Barish glacé..Et à quel point ce Mahila @poojasinghgujral a nommé cette torture glaciale BAARISH BAN JAANA..Cela semble si apaisant et romantique visuellement, je le sais, mais c’est beaucoup de effort et travail acharné..Et à la fin, tout cela en vaut la peine..Nous aimons vous servir les gars Haina Purush @shaheernsheikh Beaucoup plus de BTS à venir #StayTuned Sortie le 3 juin sur @vyrloriginals », a légendé la femme de 33 ans.

Hina Khan sera vu en face de Shaheer Sheikh dans un prochain clip ‘Baarish Ban Jaana’. Le numéro romantique est chanté par Payal Dev et Stebin Ben et sortira sur YouTube le 3 juin à 11h.

Hina avait précédemment partagé la première affiche de la chanson et avait sous-titré son message : « Des créateurs de Baarish, vient une autre belle mélodie de mousson ! #BaarishBanJaana sort le 3 juin. À quel point êtes-vous tous excités ? »

C’est pour la première fois que Hina et Shaheer Cheikh ont collaboré ensemble sur un projet.

Récemment, l’actrice a figuré dans plusieurs clips. Elle a déjà été vue dans Patthar Wargi et Bedard.