Hina Khan partage un liplock avec beau Rocky à l’aéroport ; les internautes l’appellent par tous les noms [Watch video]

Hina Khan a été aperçue à l’aéroport alors qu’elle se dirigeait vers Srinagar et parlait à des paparazzi de la chaleur qu’il faisait à Mumbai et qu’ils devraient tous venir à Srinagar car il fait très beau là-bas. La surprise spéciale qu’elle a eue était de son beau Rocky Jaiswal, qui était venu la chercher à l’aéroport, et ils ont tous les deux partagé une serrure à lèvres au moment où ils se sont rencontrés. Ce PDA du couple fait face à une réaction violente de la part des soi-disant internautes critiques, et ils appellent Hina Khan par des noms.

Regardez la vidéo de Hina Khan partageant un liplock avec son petit ami Rocky à l’aéroport et faisant face à un contrecoup pour son PDA.

L’actrice est confrontée à la pêche à la traîne pour son liplock en public et se fait appeler des noms éhontés et plus méchants. Hina Khan a été la cible la plus douce pour les trolls, qui la choisissent souvent pour tout et n’importe quoi. Un utilisateur a déclaré : « Tous ont planifié leur façon de réagir devant la caméra ». Un autre utilisateur a commenté: « De kho ye aurat ek petit ami hindou ke saath fir Umrah ke liye jaati hai ». Un autre utilisateur a dit, « ohh.. madame ka umra huwa hai aur madame chalu hogaye. Bs nam ke liye umra dikhawa ». Hina Khan et Rocky Jaiswal sont en couple depuis un certain temps maintenant, et l’actrice en a même parlé dans la maison Bigg Boss. En raison de leur caste, ils ont dû faire face à une certaine résistance. En fait, les internautes la trollent aussi parce qu’elle est amoureuse d’un Hindou.

Il y a quelque temps, les rumeurs de rupture de Hina Khan et Rocky Jaiswal ont fait beaucoup de bruit après qu’elle ait partagé le message énigmatique de Hina sur la trahison, tandis que plus tard, elle a clarifié et dit : « Tout est entre elle et Rocky. » Il y avait quelques articles sur les rumeurs de rupture. Mais non! Il n’y a rien de tel; Je suis très heureux dans ma vie amoureuse. Dieu a été bon. Mais toi, que faire ? Je savais que cela arriverait ». Hina a même mentionné que son petit ami n’était pas affecté par ces articles et l’a traité de personne indifférente.