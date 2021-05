Hina Khan partage des photos inestimables avec son défunt père et exprime à quel point il lui manque

Jeudi, l’acteur de cinéma et de télévision Hina Khan a pris son compte Instagram pour partager une série de photos se souvenant de son père Aslam Khan, décédé le 20 avril après avoir souffert d’un arrêt cardiaque.

À la mémoire de son père, Hina a publié des photos inestimables sur ses histoires Instagram et dans un article séparé, exprimant à quel point son père lui manquait.

Parallèlement à la publication Instagram, dans laquelle Hina peut être vue avec son père, elle a écrit: « Je ne sais pas quoi écrire. Tu me manques. » Dans le moment candide, on pouvait voir son père la serrant dans ses bras dans un fond de ballons roses.

Les histoires Instagram contenaient une série de photos de son père avec des légendes qui le décrivaient comme une personne pleine de vie. Hina a également décrit son père comme quelqu’un qui aimait capturer des moments.

Tout en partageant l’une des photos de famille prises au coucher du soleil à l’un des vacances, Hina a écrit: «Je sais que vous surveillerez nos arrières. Nous serons toujours ensemble. La série de photos avait également une photo où le père de Hina est vu tenant fièrement sa plaque de bouton en argent YouTube. Elle l’a légendé, « Père fier ».

Jetez un œil à l’image ici:

Auparavant, Hina avait posté une autre photo en noir et blanc portant un masque. La photo devait semer l’espoir et la positivité chez les gens pendant les moments difficiles. Le message disait: « Une fille sans défense. Qui ne peut même pas être avec sa mère pour la réconforter, quand elle a le plus besoin d’elle … Chers gens, les temps sont très durs non seulement pour nous, mais pour tout le monde … Mais il y a un dicton, les temps difficiles ne durent pas, les gens durs, faites… Et je suis, j’étais et je serai toujours la fille forte de mon papa …. Envoyez vos prières plz Que thr be light..Dua. »

Le message est arrivé à un moment où Hina avait été mise en quarantaine à la maison après avoir été testée positive au COVID.

Pendant ce temps, l’acteur a récemment exprimé son empathie pour l’ancien concurrent de « Bigg Boss 14 » Nikki Tamboli qui a perdu son frère, Jatin à cause de complications de Covid-19. Hina a écrit: «Je suis vraiment désolée d’entendre parler de votre frère Nikki, je sais très bien ce que ça fait … Personne ne pourra jamais remplacer un membre de la famille perdu. vous et votre force de famille … Que son âme repose en paix. «