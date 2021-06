Hina Khan partage des clips BTS avec Shaheer Sheikh et taquine le clip de « Baarish Ban Jaana »

« Yeh Rishta Kya Kehlata Hai » et « Big Boss » Hina Khan et la star de la télévision Shaheer Sheikh seront vus ensemble dans un nouveau clip romantique, « Baarish Ban Jaana » de Stebin Ben et Payal Dev.

Hina et Shaheer, toutes deux originaires du Cachemire, ont tourné pour le clip dans la vallée le mois dernier. La chanson devrait sortir le 3 juin.

Pendant ce temps, Hina et Shaheer ont taquiné les fans en partageant des images dans les coulisses (BTS) de leur prochain clip.

Hina Khan a profité de son compte Instagram officiel pour partager une nouvelle vidéo BTS des décors de « Baarish Ban Jaana » et l’a sous-titrée : « BAARISH BANN JANA avec @shaheernsheikh le 3 juin sur @vyrloriginals #BTS #Reels #feelkaroreelkaro »

Elle a partagé une autre vidéo où l’on voit les deux acteurs trembler de froid alors qu’ils donnent leur coup. Hina est vue vêtue d’une robe blanche et Shaheer dans une chemise blanche associée à un pantalon bleu. « Poser et se blottir… Parce que c’était sacrément cool… Merci pour votre veste @shaheernsheikh #BTS #BaarishBannJana 3 juin Restez à l’écoute », peut-on lire dans la légende de Hina.

Peu de temps après que Hina a partagé la vidéo, Shaheer a eu une réponse hilarante en prêtant sa veste à l’actrice au milieu du temps glacial au Cachemire. Il s’est rendu dans la section des commentaires et a écrit : « Vous êtes les bienvenus… mais je suppose qu’après avoir enlevé ma veste, je gelais aussi. »

Découvrez tous les clips que Hina et Shaheer ont partagés pour taquiner les fans pour leur prochain clip :

Pendant ce temps, le directeur créatif de ‘Baarish Ban Jaana’, Pooja Gujral a déclaré : « La mousson étant une saison populaire, c’est le bon moment pour eux d’entendre une belle mélodie. Nous essayons donc de créer une franchise de mousson de ‘Baarish’ chansons chaque année. L’idée du casting pour cette chanson était qu’elle devrait être rafraîchissante et différente et, surtout, inattendue. Par conséquent, Hina et Shaheer étaient sur la liste des priorités. »

Elle a ajouté: « Au contraire, ils étaient mon seul choix car ils apportent tous les deux cette fraîcheur incroyable à l’écran. Le sourire vibrant de Hina et nous avions besoin de quelqu’un qui puisse apporter cela à l’écran rend justice. De plus, j’avais travaillé avec Hina et Shaheer dans le passé sur deux vidéos différentes et les deux ont été incroyables. »

En avril, Hina et Shaheer avaient partagé des photos du Cachemire. Ils avaient fait allusion à une collaboration à venir qui avait excité leurs fans.

Récemment, Hina a été vue dans un autre clip, « Pathar Wargi », composé par B Praak et mettant également en vedette Tanmay Ssingh.

D’autre part, Shaheer a annoncé la nouvelle saison de son émission télévisée à succès ‘Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi’. Outre Shaheer, la série met en vedette Erica Fernandez et Supriya Pathak dans les rôles principaux.