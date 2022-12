Hina Khan parle de trahison dans ses messages énigmatiques ; les fans espèrent que tout va bien dans sa relation avec Rocky Jaiswal

Hina Khan a soudainement partagé quelques messages énigmatiques sur ses histoires Instagram parlant de trahison et cela a maintenant laissé ses fans inquiets pour sa relation avec Rocky Jaiswal. Son poste est venu après que la gagnante de Bigg Boss OTT, Divya Agarwal, a annoncé ses fiançailles avec son petit ami Apurva Padgaonkar, près de neuf mois après s’être séparée de son Varun Sood, qu’elle a rencontré sur les plateaux de Ace Of Space.

L’actrice s’est inspirée de ses histoires Instagram pour partager une citation qui dit : “La trahison est la seule vérité qui reste”. Suivi d’un autre message qui disait : “N’oubliez pas de vous pardonner pour l’aveuglement qui vous a mis sur le chemin de ceux qui vous ont trahi. Parfois, un bon cœur ne voit pas le mal.”

Ses messages énigmatiques ont pris d’assaut les médias sociaux. Les fans espéraient que tout allait bien dans sa relation avec Rocky Jaiswal. Beaucoup de gens ont continué à se demander ce qui avait pu se passer dans la vie de Hina tandis que d’autres lui ont apporté leur soutien en disant qu’ils étaient toujours là pour elle, demandant à l’actrice de rester forte. Cependant, certaines personnes ont estimé que Hina faisait la promotion de son projet à venir et qu’il pourrait s’agir d’une autre tactique promotionnelle.

Souriez toujours sur votre visage HK et s’il vous plaît s’il vous plaît montrez votre visage sur l’histoire d’instagram Tu me manques tes selfies d’entraînement ont fait ma journée mais tu n’es pas si actif sur instagram ces jours-ci souriant @eyehinakhan #Hinakhan #aimer pic.twitter.com/BGold1EQLB Hina Khan ma ligne de vie (@HinaKhanxjaan) 6 décembre 2022

Oui Hina dee nous sommes tous inquiets #Hinakhan Maman, s’il te plaît, dis ce qui s’est passé Un Hinaholic fier (@HibaNawabshah2) 6 décembre 2022

Rocheux ne dhoka diya kya @eyehinakhan , siddarth aur shehnaaz ke liye bura bola tha na . Ab jhélo #HinaKhan Luckysarda (@luckysarda_22) 6 décembre 2022

L’année dernière, Rocky avait parlé de ses projets de mariage avec Hina. Il avait dit qu’ils étaient ensemble depuis un bon nombre d’années et qu’ils avaient traversé des hauts et des bas après le mariage. Il a dit qu’ils ne voulaient pas se marier juste pour une étiquette sociétale, ajoutant qu’il était encore temps de se marier.

Il avait également dit qu’il ne serait proche de personne comme il l’est avec Hina et qu’il y a de l’ouverture et de la transparence dans leur relation. Les deux se sont rencontrés sur les plateaux de son émission télévisée Yeh Rishta Kya Kehlata Hai en 2009 et ils se sont entendus instantanément.