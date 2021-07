Hina Khan, Huma Qureshi, Nikki Tamboli, Emraan Hashmi et d’autres célébrités souhaitent aux fans une occasion propice

Les célébrités de Bollywood, Tollywood et de la télévision se connectent avec leurs fans lors de journées spéciales et de festivals via les réseaux sociaux. À l’occasion de l’Aïd al-Adha mercredi, des célébrités telles que Sara Ali Khan, Huma Qureshi, Nikki Tamboli, Emraan Hashmi, Hina Khan, Aly Goni, Devoleena Bhattacharjee et Neha Kakkar, entre autres, ont profité de leurs poignées Instagram pour souhaiter à leurs fans.

L’actrice Huma Qureshi a partagé une série de photos d’elle dans un costume orange Anarkali. « Eid Mubarak !! Peace Joy Light et Kebabs !! Mes duas pour le monde entier », a-t-elle légendé le post.

Emraan Hashmi a posté une photo d’un plat festif à la maison. « Je souhaite à tous l’Aïd Moubarak (ce qu’il reste de la nourriture de l’Aïd que je ne pouvais pas manger #régime #gym », a-t-il écrit sur son post Instagram.

Hina Khan est également allée sur son Instagram et a partagé des photos à couper le souffle d’elle-même dans un sharara rouge cerise et une teinte pour les lèvres de la couleur assortie. C’était le premier Bakrid de l’acteur depuis la disparition de son père en avril. « Eid Mubarak », a-t-elle sous-titré son message avec un emoji star.

Nikki Tamboli, concurrente de « Khatron Ke Khiladi 11 », a également souhaité à ses fans « Eid Mubarak » via sa publication sur les réseaux sociaux. Nikki a partagé de superbes photos d’elle-même dans une robe jaune avec du travail en argent dessus.

Soha Ali Khan a partagé de belles photos d’elle vêtue d’un costume couleur pêche et doré. « Aïd Moubarak ! Aimez la paix et la prospérité », a-t-elle écrit dans son article.

Devoleena Bhattacharjee a partagé d’adorables photos d’elle avec une touche de mousson. Vêtue d’un costume bleu ciel, Devoleena a posé avec un parapluie jaune canari sur ses photos.

Neha Kakkar a posté un tas de photos avec son mari Rohanpreet Singh. Le couple était ravissant, vêtu de tenues roses et violettes avec des ballons et des lumières en arrière-plan. En partageant les photos, elle a écrit : « Eid Mubarak De nous à vous tous !!! »

Plusieurs autres célébrités telles que Kajol, Zareen Khan, Jannat Zubair, Amyra Dastur, Raima Sen, Arjun Bijlani, Elnaaz Norouzi, Shekhar Kapur, Shefali Shah, Disha Parmar, Siddharth Malhotra, Maheep Kapoor, Randeep Hooda, Armaan Malik, Sunil Grover, Aahana Kumra, Rasika Duggal, Mika Singh, Aishar Ahmed, Tisca Chopra, Keerti Kelkar, Rohit Saraf, Tanisha Mukerji, Ankita Lokhande, entre autres, ont souhaité leurs fans.

Des stars des industries cinématographiques du Sud se sont également rendues sur les réseaux sociaux pour souhaiter à leurs fans cette occasion propice. Des acteurs tels que Mahesh Babu, Allu Arjun, Aadhi, Raashii Khanna, Eesha Rebba, Aishwarya Lekshmi étaient parmi d’autres qui ont souhaité leurs partisans via les médias sociaux.